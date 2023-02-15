راموس يُبعد مصورًا بطريقة عنيفة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ (فيديو)

التقطت عدسات الجمهور عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، موقفًا غريبًا كان بطله الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الباريسي.

ووفقا للفيديو المتداول، قام راموس بدفع أحد المصورين بعنف كبير بعدما اصطدم به خلال قيامه بتصوير تحية لاعبي سان جيرمان للجمهور.

وفي المشهد ظهر راموس أوَّلًا وهو يقوم بتحية الجمهور ليصطدم به مصور من الخلف، لينظر إليه راموس ويعاتبه، ثم جاء مصور آخر والذي بدا أنه في عجلة من أمره لالتقاط الصور سريعًا ليصطدم براموس في جانبه، لكن النجم الإسباني أظهر ردة فعل عنيفة وقام بدفع المصور بكلتا يديه بقوة.