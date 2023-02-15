راموس يُبعد مصورًا بطريقة عنيفة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ (فيديو)
التقطت عدسات الجمهور عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، موقفًا غريبًا كان بطله الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الباريسي.
ووفقا للفيديو المتداول، قام راموس بدفع أحد المصورين بعنف كبير بعدما اصطدم به خلال قيامه بتصوير تحية لاعبي سان جيرمان للجمهور.
وفي المشهد ظهر راموس أوَّلًا وهو يقوم بتحية الجمهور ليصطدم به مصور من الخلف، لينظر إليه راموس ويعاتبه، ثم جاء مصور آخر والذي بدا أنه في عجلة من أمره لالتقاط الصور سريعًا ليصطدم براموس في جانبه، لكن النجم الإسباني أظهر ردة فعل عنيفة وقام بدفع المصور بكلتا يديه بقوة.
وأبدى العديد من المتابعين اندهاشهم من تصرف النجم الإسباني المخضرم، إذ رأَوْا أن الأمر مبالغ فيه من جانبه، والمصور كان يقوم بتأدية عمله فقط.
وسقط باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء، أمام بايرن ميونخ، 1-0، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عقب المباراة: "الأمر لم ينته هنا. لا نزال في المعركة، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب".
ويحتاج سان جيرمان الفوز بفارق هدفين في ميونخ أو معادلة نتيجة مباراة الذهاب والفوز بركلات الترجيح، من أجل العبور للدور ربع النهائي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الـ8 من شهر مارس/ آذار المقبل، على ملعب بايرن ميونخ "أليانز أرينا".
وكان سيرجيو راموس انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، مجانًا، بعدما انتهت علاقته بناديه السابق ريال مدريد الذي رفض تجديد عقده.