سكالوني: مباراة الأرجنتين ضد فرنسا لن تكون بين ميسي ومبابي

رفض ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التقارير التي تقصر مواجهة التانغو ضد فرنسا على أنها ستكون بين كيليان مبابي وليونيل ميسي، في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وستواجه الأرجنتين نظيرتها فرنسا في نهائي كأس العالم، غدًا الأحد، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "مواجهة الغد لن تكون فردية بين ميسي ومبابي، كلانا لديه الأسلحة اللازمة حتى يمكن للاعبين الآخرين تحديد اللعبة، وليس الاثنان فقط، ميسي بخير ونأمل أن يقودنا للقب".

وأضاف: "فرنسا ليست مبابي فقط، هو لاعب جيد للغاية، ولكن لدى فرنسا العديد من اللاعبين الآخرين الذين يقدمون أداء أفضل، هو لا يزال شابًا ويتحسن كل يوم، لا شك في خطورته، لكنها ستكون مباراة جماعية".

وتابع: "أنا فخور ومتحمس للغاية باللحظة التي نعيشها، هذه لحظة جميلة للاستمتاع، الهدف هو أن نستمر في تقديم أداء جيد، قناعتي الدائمة هي أننا كلما استمتعنا بالأجواء كلما قدمنا أفضل مستوى لنا".