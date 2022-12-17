سكالوني: مباراة الأرجنتين ضد فرنسا لن تكون بين ميسي ومبابي
رفض ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التقارير التي تقصر مواجهة التانغو ضد فرنسا على أنها ستكون بين كيليان مبابي وليونيل ميسي، في نهائي كأس العالم قطر 2022.
وستواجه الأرجنتين نظيرتها فرنسا في نهائي كأس العالم، غدًا الأحد، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم السبت: "مواجهة الغد لن تكون فردية بين ميسي ومبابي، كلانا لديه الأسلحة اللازمة حتى يمكن للاعبين الآخرين تحديد اللعبة، وليس الاثنان فقط، ميسي بخير ونأمل أن يقودنا للقب".
وأضاف: "فرنسا ليست مبابي فقط، هو لاعب جيد للغاية، ولكن لدى فرنسا العديد من اللاعبين الآخرين الذين يقدمون أداء أفضل، هو لا يزال شابًا ويتحسن كل يوم، لا شك في خطورته، لكنها ستكون مباراة جماعية".
وتابع: "أنا فخور ومتحمس للغاية باللحظة التي نعيشها، هذه لحظة جميلة للاستمتاع، الهدف هو أن نستمر في تقديم أداء جيد، قناعتي الدائمة هي أننا كلما استمتعنا بالأجواء كلما قدمنا أفضل مستوى لنا".
وأردف: "هذه اللحظات سوف يسجلها التاريخ، نحن نعيش أوقاتًا رائعة وفي أفضل حالاتنا، نيكو وكوريا ومارتينيز ودومينغيز وكذلك لوسيلسو، لا أريد نسيان أي لاعب، لكن لمن دواعي فخرنا أنهم يريدون أن يكونوا معنا لأنهم لم يتمكنوا من المشاركة. الكل في الأرجنتين على قلب رجل واحد الآن".
واستطرد: "إذا كانت آخر مباراة لميسي علينا أن نفوز بالكأس، وسيكون ذلك رائعًا بالنسبة له، وأفضل سيناريو في نهائي كأس العالم، لكن دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك".
وأكمل حديثه قائلاً: "لدينا أفضل مشجعين في العالم، هم بحاجة إلى السعادة، تصلنا صورهم وانفعالاتهم وعواطفهم الجامحة، لأن كرة القدم في الأرجنتين أكثر من مجرد رياضة، نحن بشر وكون الناس سعداء في كأس العالم فهو أمر رائع بالنسبة لنا".
واختتم: "منتخب الأرجنتين جاهز لنهائي كأس العالم، وعلى الجماهير أن تكون على ثقة تامة من ذلك، نحن سنقدم كل شيء من أجل العودة إلى الوطن بالكأس".