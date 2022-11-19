ما قصة صورة كريستيانو رونالدو وميسي التي نشراها معا على إنستغرام؟

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة لهما في توقيت واحد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حيرة الجماهير عن سر نشرها في التوقيت الحالي، قبيل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهر ميسي ورونالدو في الصورة وهما يلعبان الشطرنج، حيث جاءت في إطار حملة إعلانية لماركة الجلود الشهيرة "لوي ڤيتون".

واستطاعت العلامة التجارية الشهيرة "لوي ڤويتون" جَمع كريستيانو رونالدو وميسي في إعلان مدفوع، وهو أمر لم يحدث من قبل بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، حيث جاءت الحملة تحت عنوان "النصر هو حالة ذهنية".