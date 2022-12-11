فرنسا تعبر إنجلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم

حقق منتخب فرنسا فوزاً هاماً بنتيجة 2-1 على منتخب إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية وأهدر المهاجم هاري كين ركلة جزاء، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وافتتح أوريلين تشواميني لاعب الوسط التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.

وسجل جيرو هدفاً بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان غريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.