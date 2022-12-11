فرنسا تعبر إنجلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم

فرنسا تعبر إنجلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم

فرنسا نجحت في الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة
فريق التحرير
فريق التحرير

حقق منتخب فرنسا فوزاً هاماً بنتيجة 2-1 على منتخب إنجلترا، بعدما سجل أوليفييه جيرو هدفا بضربة رأس قرب النهاية وأهدر المهاجم هاري كين ركلة جزاء، في ختام دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم السبت.

وافتتح أوريلين تشواميني لاعب الوسط التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.

وسجل جيرو هدفاً بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان غريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.

فرنسا تعبر إنجلترا وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم
أهداف مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)

وحصل كين على فرصة جديدة للتعادل، بعدما احتسبت ركلة جزاء بسبب خطأ ضد البديل ميسون ماونت، لكن قائد إنجلترا أطاح بالكرة عاليا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق أمام أكثر من 68 ألف متفرج.

وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا 1-صفر، اليوم، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.

وفي المباراة الأخرى بـ قبل النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.

كأس العالم 2022

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