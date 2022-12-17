خطأ كارثي من ياسين بونو كاد يكلف المغرب هدفا أمام كرواتيا (فيديو)
كاد أن يكلف ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، فريقه هدفا بعدما ارتكب خطأ فادحًا في مواجهة كرواتيا، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال قطر 2022.
وفي الدقيقة الثانية من المباراة تلقى بونو الكرة أمام مرماه وحاول تمريرها بقدمه اليسرى لزميله ولكن الكرة مرت بمحاذاة خط مرمى المغرب بمليمترات قبل أن تتهادى للخارج، في لقطة غريبة للغاية من الحارس الكبير.
وأحرز ميسلاف أورشيتش هدفا رائعا ليمنح كرواتيا التقدم 2-1 على المغرب في الشوط الأول بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم.
ومنح يوسكو غفارديول التقدم لكرواتيا بضربة رأس بعد سبع دقائق من البداية بعد تمريرة من إيفان بريشيتش.
لكن التقدم الكرواتي لم يدم سوى دقيقتين، إذ أدرك أشرف داري التعادل للمغرب بعدما استفاد من ركلة حرة حاول لوفرو ماير إبعادها لكنها وصلت إليه ليهز الشباك.
وأعاد أورشيتش التقدم للفريق الأوروبي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 42.
ويطمع المنتخب المغربي في تحقيق أول ميدالية في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية بكأس العالم أمام كرواتيا.
وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا فريدا ببلوغ نصف نهائي المونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذه المرحلة عقب تغلبه على البرتغال 1-0 في ربع النهائي.
وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بنتيجة 0-2 في نصف النهائي، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بنتيجة 0-3، في الدور نفسه.