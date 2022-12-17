خطأ كارثي من ياسين بونو كاد يكلف المغرب هدفا أمام كرواتيا (فيديو)

كاد أن يكلف ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، فريقه هدفا بعدما ارتكب خطأ فادحًا في مواجهة كرواتيا، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال قطر 2022.

وفي الدقيقة الثانية من المباراة تلقى بونو الكرة أمام مرماه وحاول تمريرها بقدمه اليسرى لزميله ولكن الكرة مرت بمحاذاة خط مرمى المغرب بمليمترات قبل أن تتهادى للخارج، في لقطة غريبة للغاية من الحارس الكبير.