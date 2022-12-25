هل قصدت شقيقة كريستيانو رونالدو السخرية من تقارير انتقال "الدون" للنصر السعودي؟

نشرت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، تعليقا ساخرا على مقال في إحدى المواقع البرتغالية، يضم صورة للنجم البرتغالي وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن اقتراب "الدون" من الانضمام للفريق، في يناير المقبل.

وشاركت إلما أفيرو، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، لمقال من موقع "correiodamadeira"، وعلقت عليه: "نكتة نهاية العام"، مع إضافة رموز تعبيرية ساخرة، ما أثار الجدل وتساؤلات عديدة هل تسخر شقيقة رونالدو من الصفقة أم من المقال المرفق في "الاستوري"؟.

وقال بعض المغردين إن شقيقة رونالدو تسخر من التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من الانضمام للنصر السعودي.

ولكن دافع آخرون عن تعليقها حيث جاء المقال الذي أشارت إليه بعنوان "ستتلقى شقيقات رونالدو تدريبات مكثفة في السعودية"، واحتوى المقال على بعض العبارات الساخرة من شقيقات رونالدو في حالة سفرهم مع النجم البرتغالي إلى السعودية، وهو ما فسره البعض بأن تعليقها جاء للسخرية من المقال في الأساس ولم يتطرق لقضية انتقال شقيقها للنصر.