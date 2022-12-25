هل قصدت شقيقة كريستيانو رونالدو السخرية من تقارير انتقال "الدون" للنصر السعودي؟
نشرت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، تعليقا ساخرا على مقال في إحدى المواقع البرتغالية، يضم صورة للنجم البرتغالي وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن اقتراب "الدون" من الانضمام للفريق، في يناير المقبل.
وشاركت إلما أفيرو، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، لمقال من موقع "correiodamadeira"، وعلقت عليه: "نكتة نهاية العام"، مع إضافة رموز تعبيرية ساخرة، ما أثار الجدل وتساؤلات عديدة هل تسخر شقيقة رونالدو من الصفقة أم من المقال المرفق في "الاستوري"؟.
وقال بعض المغردين إن شقيقة رونالدو تسخر من التقارير التي تؤكد اقتراب اللاعب من الانضمام للنصر السعودي.
ولكن دافع آخرون عن تعليقها حيث جاء المقال الذي أشارت إليه بعنوان "ستتلقى شقيقات رونالدو تدريبات مكثفة في السعودية"، واحتوى المقال على بعض العبارات الساخرة من شقيقات رونالدو في حالة سفرهم مع النجم البرتغالي إلى السعودية، وهو ما فسره البعض بأن تعليقها جاء للسخرية من المقال في الأساس ولم يتطرق لقضية انتقال شقيقها للنصر.
وارتبط اسم كريستيانو بالنصر في الأسابيع الأخيرة، بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي.
وبعد فسخ التعاقد مباشرة، خاض رونالدو كأس العالم قطر 2022، لكنه رحل من ربع النهائي بعد الخسارة أمام المغرب (1-0)، علما بأنه شارك كبديل في مباراتي ثمن النهائي أمام سويسرا ودور الثمانية الأخيرة.
وساهم رونالدو بهدف وحيد في المونديال، أحرزه بالجولة الأولى من ركلة جزاء، بينما توج غريمه ليونيل ميسي باللقب مع الأرجنتين، وحصد جائزة أفضل لاعب.
وبحسب صحيفة "ماركا" هناك اتفاق بين رونالدو والنصر على الانتقال لموسمين ونصف الموسم بداية من يناير المقبل، بينما وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية سيوقع رونالدو حتى 2030 ليصبح سفيرًا لملف تنظيم السعودية ومصر واليونان كأس العالم 2030.
كما كشف موقع "latarde" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يتواجد في ملعب "مرسول بارك"، يوم الإثنين، لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال.
ويستعد النصر لمواجهة الهلال يوم الإثنين، الموافق 26 ديسمبر الجاري، في خضم منافسات الجولة العاشرة من عمر دوري روشن السعودي.