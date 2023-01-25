حكم يطرد لاعبا رغم أنه لم يرتكب أي خطأ (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي بولتون ضد فورست جرين، مساء الثلاثاء، في بطولة "League One" موقفا غريبا من توم نيلد، حكم المباراة، بعد أن قام بطرد اللاعب الخطأ.

وأشهر الحكم في الدقيقة 28 من عمر المباراة الكارت الأحمر في وجه ديون تشارلز، لاعب بولتون، ظنا منه أنه لاعب آخر بالفريق اشتبك مع لاعب فورست جرين.

وقبل لحظات من طرد تشارلز، التقطت الكاميرات زميله إلياس كاتشونغا، الذي يرتدي الرقم 24، وهو يوجه لكمة إلى اللاعب براندون كوبر.