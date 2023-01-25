حكم يطرد لاعبا رغم أنه لم يرتكب أي خطأ (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت فريقي بولتون ضد فورست جرين، مساء الثلاثاء، في بطولة "League One" موقفا غريبا من توم نيلد، حكم المباراة، بعد أن قام بطرد اللاعب الخطأ.
وأشهر الحكم في الدقيقة 28 من عمر المباراة الكارت الأحمر في وجه ديون تشارلز، لاعب بولتون، ظنا منه أنه لاعب آخر بالفريق اشتبك مع لاعب فورست جرين.
وقبل لحظات من طرد تشارلز، التقطت الكاميرات زميله إلياس كاتشونغا، الذي يرتدي الرقم 24، وهو يوجه لكمة إلى اللاعب براندون كوبر.
وتوقف اللعب بعد فترة وجيزة مما سمح للحكم أن يناقش مع مساعده ما حدث، ولكن بطريقة غريبة أشار الحكم المساعد إلى أن تشارلز هو الطرف المذنب، رغم أنه كان يشرب بعض الماء على جانب الملعب ولم يشتبك مع منافسه، وأصر الحكم على طرد اللاعب رغم المحاولات من الجهاز الفني وزملاء تشارلز بإقناع الحكم بأنه لم يفعل أي شيء.
ورغم ذلك انتهت المباراة بفوز فريق بولتون بهدف نظيف أحرزه ديون تشارلز في الدقيقة السادسة، لينال بعد ذلك الطرد الغريب في الدقيقة 28.