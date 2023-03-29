تفاصيل مشادة ناغلزمان وساديو ماني
كشفت صحيفة "بليد" الألمانية عن تفاصيل المشادة التي حدثت بين ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، والمدير الفني السابق للفريق جوليان ناغلزمان.
وكان بايرن ميونخ قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، إقالة ناغلزمان من منصبه، وتعيين توماس توخيل بدلًا منه.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الألمانية، اليوم الثلاثاء، فإن ساديو ماني كان محبطًا بشدة من ناغلزمان، خلال مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وابتعد النجم السنغالي في جزء كبير من موسمه الأول مع بايرن ميونخ عن الملاعب بسبب الإصابة، ولكنه كان لائقًا لمواجهة باريس سان جيرمان، ورغم ذلك، لم يشارك ساديو ماني إلا في 13 دقيقة فقط ضد الفريق الفرنسي، في مباراة إياب دور الـ16، وهو ما تسبب في إحباط للاعب.
وأوضحت الصحيفة أن قرار ناغلزمان تجاه ماني، أثار غضب الأخير، وهو ما ظهر واضحًا في غرفة الملابس بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كان يحتفل فيه اللاعبون بالتأهل داخل غرفة الملابس، كان ماني غاضبًا بشدة من قرار ناغلزمان تجاهه، فيما يتعلق بعدم إشراكه مبكرًا في المباراة، وأوضح ذلك أمام الجميع بما فيهم المدرب نفسه.
وأكدت أن ناغلزمان شعر بالخوف من رد فعل ماني، حيث كان الأمر مهددًا بالتصعيد، خاصة أن تصرف النجم السنغالي يتناقض مع شخصيته المتواضعة المعتادة، حيث إنه نادرًا ما يظهر مشاعر سلبية تجاه الآخرين.
وكانت صحيفة "بيلد"، قد أشارت في تقرير سابق لها إن السبب الحقيقي وراء رحيل المدرب الشاب رغم السير بخطى ثابتة، هو تآمر العديد من اللاعبين عليه بقصد إقالته من تدريب الفريق.
ووفقًا للصحيفة، فإن هناك اتفاق مسبق من قبل 6 لاعبين على الإطاحة بناغلزمان، وعلى رأسهم ساديو ماني، بسبب توتر العلاقة بينهم منذ توليه المسؤولية خلفًا لهانز فليك، بالإضافة إلى جواو كانسيلو الذي انتقل، مؤخرًا، إلى صفوف الفريق البافاري، بطلب من المدرب الألماني، إلى جانب سيرجي غنابري، وجمال موسيالا، وليروي ساني، ومانويل نوير.
الأزمة كانت بسبب عدم اعتماد ناغلزمان خطة ثابتة، تضمن للسداسي المشاركة بشكل أساس في المباريات، ليظهر معظهم على دكة البدلاء هذا الموسم، سواء في المنافسات القارية والمحلية.