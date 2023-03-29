تفاصيل مشادة ناغلزمان وساديو ماني

وابتعد النجم السنغالي في جزء كبير من موسمه الأول مع بايرن ميونخ عن الملاعب بسبب الإصابة، ولكنه كان لائقًا لمواجهة باريس سان جيرمان، ورغم ذلك، لم يشارك ساديو ماني إلا في 13 دقيقة فقط ضد الفريق الفرنسي، في مباراة إياب دور الـ16، وهو ما تسبب في إحباط للاعب.

وأوضحت الصحيفة أن قرار ناغلزمان تجاه ماني، أثار غضب الأخير، وهو ما ظهر واضحًا في غرفة الملابس بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كان يحتفل فيه اللاعبون بالتأهل داخل غرفة الملابس، كان ماني غاضبًا بشدة من قرار ناغلزمان تجاهه، فيما يتعلق بعدم إشراكه مبكرًا في المباراة، وأوضح ذلك أمام الجميع بما فيهم المدرب نفسه.

وأكدت أن ناغلزمان شعر بالخوف من رد فعل ماني، حيث كان الأمر مهددًا بالتصعيد، خاصة أن تصرف النجم السنغالي يتناقض مع شخصيته المتواضعة المعتادة، حيث إنه نادرًا ما يظهر مشاعر سلبية تجاه الآخرين.