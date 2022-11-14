بعد مسيرة حافلة بالبطولات.. المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري يعلن اعتزال التدريب

ودرب سكولاري البرازيل في فترتين، بين 2001-2002 حين حققت بلاده لقبها الخامس والأخير في كأس العالم، وبين 2012-2014 وفاز بكأس القارات 2013.

وعلى مستوى الأندية توج بكأس ليبرتادوريس مع غريميو في 1995 ومع بالميراس في 1999 كما حقق لقب الدوري المحلي مع الفريقين في 1996 و2018 على الترتيب.

كما درب البرتغال (2003-2008) وتشيلسي الإنجليزي (2008-2009) ضمن تجارب أخرى، وعمل في السعودية والكويت أيضا.

كما قاد أتلتيكو بارانيسي للتأهل لنهائي كأس كوبا ليبرتادوريس هذا العام قبل الخسارة من فلامينغو.