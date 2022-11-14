بعد مسيرة حافلة بالبطولات.. المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري يعلن اعتزال التدريب
أعلن لويز فيليبي سكولاري، مدرب منتخب البرازيل السابق، الذي قاده للتتويج بكأس العالم لكرة القدم 2002، اعتزال التدريب.
وكشف سكولاري، الذي تولى قيادة أتليتيكو بارانينسي بدوري الدرجة الأولى البرازيلي في مايو آيار الماضي، عن قراره بعد الفوز على بوتافوغو 3-صفر، يوم الأحد، في آخر مباراة بموسم 2022، لينهي فريقه المسابقة بالمركز السادس.
وقال سكولاري عبر تطبيق فوركاو لايف "أعتزل التدريب، أكلف المساعد باولو تورا بأن يكون المدرب المقبل لفريقنا بينما سأكون أنا المدير التقني".
ودرب سكولاري البرازيل في فترتين، بين 2001-2002 حين حققت بلاده لقبها الخامس والأخير في كأس العالم، وبين 2012-2014 وفاز بكأس القارات 2013.
وعلى مستوى الأندية توج بكأس ليبرتادوريس مع غريميو في 1995 ومع بالميراس في 1999 كما حقق لقب الدوري المحلي مع الفريقين في 1996 و2018 على الترتيب.
كما درب البرتغال (2003-2008) وتشيلسي الإنجليزي (2008-2009) ضمن تجارب أخرى، وعمل في السعودية والكويت أيضا.
كما قاد أتلتيكو بارانيسي للتأهل لنهائي كأس كوبا ليبرتادوريس هذا العام قبل الخسارة من فلامينغو.