وفاة لاعب إيفواري في الملعب إثر أزمة صحية مفاجئة (فيديو)

وأضاف البيان: "ترسل إدارة النادي خالص تعازيها إلى أسرة اللاعب. ارقد بسلام يا مصطفى. ارقد بسلام يا أسد".

وسقط سيلا في الملعب دون أن يلمسه أي من لاعبي الفريقين، حيث سقط على ظهره في وسط الملعب، بينما هرع له أحد لاعبي الفريق المنافس وأشار إلى الحكم لإيقاف المباراة لمحاولة إنقاذه لكنه سقط ميتا على الفور.

وقال لوغوسينا سيسي رئيس النادي لوكالة الأنباء الفرنسية: "خلال نقله إلى المستشفى توفي مصطفى. وصل إلى النادي في سبتمبر/ أيلول الماضي وكان عمره 21 عاما فقط".