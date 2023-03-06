وفاة لاعب إيفواري في الملعب إثر أزمة صحية مفاجئة (فيديو)
أعلن نادي راسينغ أبيدجان الإيفواري في بيان رسمي، وفاة مدافعه مصطفى سيلا في الملعب خلال مباراة الفريق أمام سول إف.سي.
وأضاف النادي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، يوم الإثنين: "وفاة مدافعنا مصطفى سيلا، مساء اليوم (الأحد)، بعد شعور بعدم الراحة على أرض الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان ضد فريق سول إف.سي بالدوري المحلي".
وأضاف البيان: "ترسل إدارة النادي خالص تعازيها إلى أسرة اللاعب. ارقد بسلام يا مصطفى. ارقد بسلام يا أسد".
وسقط سيلا في الملعب دون أن يلمسه أي من لاعبي الفريقين، حيث سقط على ظهره في وسط الملعب، بينما هرع له أحد لاعبي الفريق المنافس وأشار إلى الحكم لإيقاف المباراة لمحاولة إنقاذه لكنه سقط ميتا على الفور.
وقال لوغوسينا سيسي رئيس النادي لوكالة الأنباء الفرنسية: "خلال نقله إلى المستشفى توفي مصطفى. وصل إلى النادي في سبتمبر/ أيلول الماضي وكان عمره 21 عاما فقط".
ويلعب راسينغ أبيدجان في دوري الدرجة الأولى الإيفواري منذ موسم 2018/2019، ولديه شراكة مع نيس الفرنسي.
وتوج النادي بطلًا لكوت ديفوار العام 2020 ويحتل حاليًا المركز السابع في البطولة.