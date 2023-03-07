هنري مالك ليفربول: نفتخر بتشكيلة فريقنا.. ونعمل على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات
قال الأمريكي جون هنري، مالك نادي ليفربول الإنجليزي، إنه لن يقع في فخ الإنفاق بما يتجاوز إمكاناته من أجل السعي للنجاح خلال الاستثمار في تشكيلة الفريق وملعبه.
ونافس ليفربول على أربعة ألقاب في الموسم الماضي، وحقق لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لكن مستواه تراجع بشكل كبير في الموسم الحالي.
ويتأخر النادي بفارق 21 نقطة عن آرسنال، متصدر الدوري، وشعرت الجماهير بالإحباط لعدم وجود دعم للمدرب يورغن كلوب في سوق الانتقالات، حيث رفعت لافتة قبل الفوز 7-صفر على مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد تطالب ملاك النادي بالرحيل.
لكن هنري قال إن إدارته ستكون "مسؤولة" حين يتعلق الأمر ببناء النادي.
وأبلغ هنري صحيفة "ليفربول إيكو": "لقد رأينا العديد من أندية كرة القدم (بما في ذلك ليفربول في الماضي) تسير في مسارات غير مستدامة.
"ركزنا وسنواصل تركيز اهتمامنا على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات، ولا نزال نفتخر بتشكيلة فريقنا، في الوقت نفسه نواصل الاستثمار في مرافق النادي والملعب".
وتقوم مجموعة فينواي الرياضية، التي أكملت صفقة استحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (359.49 مليون دولار) على ليفربول في 2010، باستكشاف خيار جذب المستثمرين.
وكان هنري قد استبعد بيع النادي الشهر الماضي، وقال إن "الالتزام يظل أقوى من أي وقت مضى".
وأضاف هنري: "بينما قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على عملية حددت المستثمرين المحتملين للنادي، فإننا لا نزال ملتزمين تماما بنجاح النادي على المدى البعيد.
"هذا هو الحال منذ اليوم الأول في 2010. جهودنا كانت ولا تزال تركز على حالة النادي وقدرته التنافسية على المدى البعيد".
وتابع: "الاستثمار في النادي ليس على المدى القصير، لقد نجح هذا النهج على المدى البعيد ويجب التحلي بالصبر".