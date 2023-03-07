هنري مالك ليفربول: نفتخر بتشكيلة فريقنا.. ونعمل على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات

قال الأمريكي جون هنري، مالك نادي ليفربول الإنجليزي، إنه لن يقع في فخ الإنفاق بما يتجاوز إمكاناته من أجل السعي للنجاح خلال الاستثمار في تشكيلة الفريق وملعبه.

ونافس ليفربول على أربعة ألقاب في الموسم الماضي، وحقق لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا، لكن مستواه تراجع بشكل كبير في الموسم الحالي.

ويتأخر النادي بفارق 21 نقطة عن آرسنال، متصدر الدوري، وشعرت الجماهير بالإحباط لعدم وجود دعم للمدرب يورغن كلوب في سوق الانتقالات، حيث رفعت لافتة قبل الفوز 7-صفر على مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد تطالب ملاك النادي بالرحيل.

لكن هنري قال إن إدارته ستكون "مسؤولة" حين يتعلق الأمر ببناء النادي.