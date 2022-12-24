تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق يتعرض للسرقة أثناء سيره مع زوجته
ذكرت محطة "غلوبو" البرازيلية أن تيتي، المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي، تعرض للسرقة أثناء سيره مع زوجته على شاطئ بارا دا تيغوكا في المنطقة الغربية من مدينة ريو دي جانيرو.
وأشارت الشبكة واسعة الانتشار إلى أن السارق كان على متن دراجة هوائية وخطف سلسلة كان يرتديها المدير الفني السابق للبرازيل في مونديال قطر 2022.
وحاول أحد المارة مساعدة تيتي واعتراض اللص، لكنه لم يستطع، بحسب تصريحات للمدير الفني الذي نفى تماما أن يكون اللص اشتكى من أداء بطل كأس العالم خمس مرات أثناء السرقة.
واعتاد المدير الفني منذ انتقاله إلى ريو، عندما تولى قيادة المنتخب البرازيلي في 2016، التجول على شاطئ بارا دا تيغوكا خاصة وأنه غير مرتبط حاليا بأي ناد.
ورحل تيتي عن تدريب البرازيل عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام كرواتيا، ومنذ ذلك الحين، ترددت أنباء في وسائل إعلام محلية عن احتمالية التعاقد مع مدربين أبرزهم الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيز في بيان: "لم يحصل أي مسؤول بالاتحاد على تصريح للحديث عن مستقبل المنتخب".
وفازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات آخرها عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وهو رقم قياسي، وقال تيتي إنه ليس من مسؤولياته عدم فوز البرازيل بالبطولة منذ 20 عاما.
وقال إنه لا يمكن أن يتحمل المسؤولية إلا عن السنوات الأربع الماضية، وهي دورته الكاملة الوحيدة منذ خسرت البرازيل أمام بلجيكا في دور الثمانية في مونديال روسيا عام 2018.
وأصبح تيتي البالغ عمره 61 عاما أول مدير فني يقود البرازيل في نسختين متتاليتين لكأس العالم منذ تيلي سانتانا في إسبانيا 1982 والمكسيك 1986.