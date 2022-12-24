تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق يتعرض للسرقة أثناء سيره مع زوجته

ذكرت محطة "غلوبو" البرازيلية أن تيتي، المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي، تعرض للسرقة أثناء سيره مع زوجته على شاطئ بارا دا تيغوكا في المنطقة الغربية من مدينة ريو دي جانيرو.

وأشارت الشبكة واسعة الانتشار إلى أن السارق كان على متن دراجة هوائية وخطف سلسلة كان يرتديها المدير الفني السابق للبرازيل في مونديال قطر 2022.

وحاول أحد المارة مساعدة تيتي واعتراض اللص، لكنه لم يستطع، بحسب تصريحات للمدير الفني الذي نفى تماما أن يكون اللص اشتكى من أداء بطل كأس العالم خمس مرات أثناء السرقة.

واعتاد المدير الفني منذ انتقاله إلى ريو، عندما تولى قيادة المنتخب البرازيلي في 2016، التجول على شاطئ بارا دا تيغوكا خاصة وأنه غير مرتبط حاليا بأي ناد.

ورحل تيتي عن تدريب البرازيل عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام كرواتيا، ومنذ ذلك الحين، ترددت أنباء في وسائل إعلام محلية عن احتمالية التعاقد مع مدربين أبرزهم الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي.