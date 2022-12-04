أول تعليق من الأسطورة البرازيلية بيليه بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، إنه "قوي" وممتن للدعم الواسع الذي يتلقاه بعد دخوله المستشفى في ساو باولو الأسبوع الماضي، بينما كان يكافح سرطان القولون.

وأضاف اللاعب السابق البالغ من العمر 82 عاما، في منشور عبر "إنستغرام"، أنه يريد الحفاظ على "هدوء وإيجابية الجميع" بعد أن كشف أحدث تقرير طبي أنه لا يزال في حالة مستقرة بينما كان يعالج أيضا من عدوى تنفسية.

وقال بيليه: "أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد.

"لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة من رسائل الحب التي أتلقاها منكم من جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالقوة".

ودخل بيليه، وهو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق إن لم يكن الأعظم، المستشفى يوم الثلاثاء الماضي لإعادة تقييم علاجه من السرطان.

وخضع بيليه لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021 ويتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم.