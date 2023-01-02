لوكا مودريتش نجم ريال مدريد
لوكا مودريتش نجم ريال مدريد
كرة عالمية

صحف رياضية: مودريتش ينتظر ريال مدريد.. واجتماع من أجل بيلينغهام

الصحف اهتمت برفض مودريتش عرض النصر السعودي وانتظار ريال مدريد، وهزيمة باريس سان جيرمان أمام لانس.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: مودريتش ينتظر ريال مدريد

ركزت الصحيفة على رالي دكار الذي يقام في السعودية وفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى، وكتبت: "للبطل".

الصحيفة اهتمت برفض لوكا مودريتش عرضا كبيرا من النصر السعودي والدوري الأمريكي للمحترفين، وكتبت: "مودريتش ينتظر ريال مدريد".

كما اهتمت الصحيفة بفوز أستون فيلا على توتنهام 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "جرس أوناي إيمري".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: سانز يبدأ بقوة وصدارة

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد تعادله في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول 1-1 وأحداث المباراة، وكتبت: "العرض والجرس"، و"دون عفو".

الصحيفة اهتمت باتهام فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني بالتساهل مع العنصرية، وكتبت: "فينيسيوس جونيور يتهم رابطة الليغا بشأن العنصرية".

كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار في السعودية، وكتبت: "سانز يبدأ بقوة وصدارة".

كما اهتمت بجنازة الأسطورة الراحل البرازيلي بيليه.

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: ماتيو لاهوز وأشياء أخرى

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وإسبانيول 1-1 في الدوري الإسباني والاتهامات للتحكيم، وكتبت: "ماتيو لاهوز وأشياء أخرى".

الصحيفة اهتمت بجنازة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "بداية تكريم وجنازة بيليه".

كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار المقام في السعودية.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: اجتماع من أجل بيلينغهام

ركزت الصحيفة على الإنجليزي جود بيلينغهام ورغبة ريال مدريد في التعاقد معه، وكتبت: "اجتماع من أجل بيلينغهام".

الصحيفة اهتمت بفوز كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز في الصدارة".

كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا، وكتبت: "سوق انتقالات يونيو يبدأ في يناير".

كما اهتمت الصحيفة بجنازة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه.

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ليكيب: "تضخم"

ركزت الصحيفة على فوز لانس 3-1 أمام باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي، وكتبت: "تضخم".

الصحيفة اهتمت بمباراة مونبيلييه وأولمبيك مارسيليا.

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديللو سبورت: "قطر يمكن أن تكون درسا للدوري الإيطالي"

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات ميلان، وكتبت: "تعاقد مع الحارس فاسكيز".

الصحيفة اهتمت بحوارها مع روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، وكتبت: "مانشيني: "قطر يمكن أن تكون درسا للدوري الإيطالي"، و"نابولي المرشح الأول للفوز باللقب".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
الدوري الإسباني

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