صحف رياضية: مودريتش ينتظر ريال مدريد.. واجتماع من أجل بيلينغهام

ركزت الصحيفة على رالي دكار الذي يقام في السعودية وفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى، وكتبت: "للبطل".الصحيفة اهتمت برفض لوكا مودريتش عرضا كبيرا من النصر السعودي والدوري الأمريكي للمحترفين، وكتبت: "مودريتش ينتظر ريال مدريد".كما اهتمت الصحيفة بفوز أستون فيلا على توتنهام 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "جرس أوناي إيمري"..ركزت الصحيفة على برشلونة بعد تعادله في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول 1-1 وأحداث المباراة، وكتبت: "العرض والجرس"، و"دون عفو".الصحيفة اهتمت باتهام فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني بالتساهل مع العنصرية، وكتبت: "فينيسيوس جونيور يتهم رابطة الليغا بشأن العنصرية".كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار في السعودية، وكتبت: "سانز يبدأ بقوة وصدارة".كما اهتمت بجنازة الأسطورة الراحل البرازيلي بيليه..ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وإسبانيول 1-1 في الدوري الإسباني والاتهامات للتحكيم، وكتبت: "ماتيو لاهوز وأشياء أخرى".الصحيفة اهتمت بجنازة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "بداية تكريم وجنازة بيليه".كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار المقام في السعودية..ركزت الصحيفة على الإنجليزي جود بيلينغهام ورغبة ريال مدريد في التعاقد معه، وكتبت: "اجتماع من أجل بيلينغهام".الصحيفة اهتمت بفوز كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "سانز في الصدارة".كما اهتمت الصحيفة بسوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا، وكتبت: "سوق انتقالات يونيو يبدأ في يناير".كما اهتمت الصحيفة بجنازة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه..ركزت الصحيفة على فوز لانس 3-1 أمام باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي، وكتبت: "تضخم".الصحيفة اهتمت بمباراة مونبيلييه وأولمبيك مارسيليا..ركزت الصحيفة على سوق انتقالات ميلان، وكتبت: "تعاقد مع الحارس فاسكيز".الصحيفة اهتمت بحوارها مع روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، وكتبت: "مانشيني: "قطر يمكن أن تكون درسا للدوري الإيطالي"، و"نابولي المرشح الأول للفوز باللقب".