صحف رياضية: مودريتش ينتظر ريال مدريد.. واجتماع من أجل بيلينغهام

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد تعادله في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول 1-1 وأحداث المباراة، وكتبت: "العرض والجرس"، و"دون عفو".

الصحيفة اهتمت باتهام فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني بالتساهل مع العنصرية، وكتبت: "فينيسيوس جونيور يتهم رابطة الليغا بشأن العنصرية".

كما اهتمت بفوز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الأولى لرالي داكار في السعودية، وكتبت: "سانز يبدأ بقوة وصدارة".

كما اهتمت بجنازة الأسطورة الراحل البرازيلي بيليه.