واصل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، صدارته لجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، إثر الهدف الذي سجله لفريق في شباك بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة من توقيع رودري، وبرناردو سيلفا، وهالاند.

ووصل هالاند إلى هدفه الـ11 في صدارة جدول الترتيب، ويأتي خلفه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 8 أهداف، ولكن فريقه ودَّع المنافسة، ثم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، برصيد 7 أهداف، وفينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، برصيد 6 أهداف.