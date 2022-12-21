الكشف عن أسباب إلغاء احتفالات لاعبي الأرجنتين داخل الحافلة المكشوفة مع الجمهور (فيديو)
شهدت احتفالات لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس فوضى كبيرة، نتيجة حضور أكثر من 5 ملايين أرجنتيني في الاحتفالات.
واضطر لاعبو المنتخب الأرجنتيني لوقف الاحتفالات في الحافلة المكشوفة بعد قفز بعض المشجعين من كوبري مرت تحته الحافلة وهو ما أدى لتدخل الأمن.
وقفز مشجعان إلى الحافلة، أحدهما قفز بداخلها والثاني أخطأها وسقط أرضا، لكنه لم يصب بأذى وكانت الحافلة المكشوفة في طريق طويل واستغل المشجعون مرورها أسفل كوبري للقفز بداخلها.
وتم إيقاف استعراض اللاعبين في الحافلة المكشوفة ونقلوا إلى مكان آخر، حيث استقلوا طائرة هليكوبتر وحلّقوا فوق العاصمة الأرجنتينية وسط تصفيقات الجماهير الحاشدة.
ثم عاد الفريق بالطائرة إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالقرب من مطار إيزيزا، بعد ما يقرب من خمس ساعات من مغادرته للقيام بجولته، واعتذر رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا على "تويتر" عن التغيير المتأخر للخطط، لكنه أصر على أن القرار لم يكن بيدهم.
وكتبت كلاوديو تابيا "لم يسمحوا لنا بتحية كل من كان في التجمع، ولم تسمح لنا الأجهزة الأمنية ذاتها التي رافقتنا بالمضي قدمًا".
وكتبت غابرييلا سيروتي، المتحدثة باسم الرئاسة الأرجنتينية على تويتر "أبطال العالم يحلقون فوق الطريق بأكمله بطائرات هليكوبتر بعد أن أصبح من المستحيل مواصلة طريقهم على الأرض بسبب تفجر مشاعر السعادة بين أفراد الشعب.
"دعونا نستمر في الاحتفال بسلام ونظهر لهم حبنا وإعجابنا!".
وأظهرت لقطات تلفزيونية الجماهير في جميع أنحاء المدينة، مع وجود حشود ضخمة تنتظر الحافلة حول المسلة الواقعة في وسط المدينة، بينما اندفع الكثيرون على الطرق السريعة في محاولة لإلقاء نظرة على الأبطال العائدين في واحدة من أكبر الاستقبالات لفريق في تاريخ كرة القدم.
ودفع الانتصار، بركلات الترجيح بعد مباراة قوية، الأرجنتين لتصبح بطلة العالم للمرة الأولى منذ أن رفع مارادونا الكأس عام 1986 ولثالث مرة إجمالا.
وقررت الحكومة أن يكون يوم الثلاثاء عطلة وطنية للسماح للجماهير بالاحتفال بالفوز.