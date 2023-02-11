زوجة كريستيان أتسو تكشف عن آخر تواصل معه قبل الزلزال ومحاولات إنقاذه (فيديو)
تحدثت كلير روبيو، زوجة لاعب فريق هاتاي سبور كريستيان أتسو، عن آخر ما تعلمه بشأن محاولات إنقاذ زوجها، الذي ما زال مفقودا حتى الآن منذ وقوع زلزال تركيا المدمر.
وخرجت عدة أنباء متضاربة بشأن إنقاذ اللاعب، ولكن حتى الآن مكان أتسو غير معلوم، منذ أن تواجد تحت أنقاض أحد المباني التي كان بها عندما وقع الزلزال في تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتواجد أتسو في الطابق التاسع من مبنى سكني، عندما ضرب زلزال قوته 7.5 ريختر، تركيا يوم الإثنين الماضي.
وتداولت تقارير متضاربة بشأن مصير اللاعب الغاني، ما بين العثور عليه ثم النفي بعد ذلك، قبل أن يؤكد نادي هاتاي سبور أنه لم يتم العثور على اللاعب حتى الآن.
وقالت كلير روبيو في تصريحات تلفزيونية، حيث تتواجد في إنجلترا: "آخر مرة تحدث إلينا كانت صباح يوم السبت، من الغريب أن يؤكد ناديه أنه تم العثور عليه وبعد 11 ساعة سمعنا شيئًا مختلفًا، لكنني أثق وما زلت أعتقد أنه على قيد الحياة، كان الأمر صادمًا للغاية، كما يمكنك تخيل ذلك".
وأضافت: "أعلم أن وكيله موجود هناك وأنهم يبذلون قصارى جهدهم للعثور عليه، لذلك أثق أنه سيبلغني إذا رآه أو تحدث إليه، لكن الأمر محير للغاية".
وتابعت: "كل ما أعرفه هو أن وكيله موجود حاليًا في تركيا، ويحاول الوصول إلى المكان الذي حدث فيه ذلك، هم يعرفون مكان المبنى، ويبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الجميع".
واختتمت: "هم يعلمون أن هناك أشخاصا ما زالوا تحت الأنقاض لكن المشكلة هي أنهم لا يملكون المعدات اللازمة لإخراجهم، لذا فهو لا يزال في عداد المفقودين، ولا نعرف مكانه".
أتسو، البالغ 31 عامًا، انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد السعودي.
وسبق للنجم الغني تمثيل أندية بورتو، وريو آفي، وتشيلسي وفيتيسيه، وإيفرتون، وبورنموث، ومالاغا، ونيوكاسل يونايتد.
ويمتلك أتسو 60 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 10 أهداف، وقد شارك معه في كأس العالم 2014، كما حل وصيفًا في كأس الأمم الأفريقية 2015.