زوجة كريستيان أتسو تكشف عن آخر تواصل معه قبل الزلزال ومحاولات إنقاذه (فيديو)

تحدثت كلير روبيو، زوجة لاعب فريق هاتاي سبور كريستيان أتسو، عن آخر ما تعلمه بشأن محاولات إنقاذ زوجها، الذي ما زال مفقودا حتى الآن منذ وقوع زلزال تركيا المدمر.

وخرجت عدة أنباء متضاربة بشأن إنقاذ اللاعب، ولكن حتى الآن مكان أتسو غير معلوم، منذ أن تواجد تحت أنقاض أحد المباني التي كان بها عندما وقع الزلزال في تركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتواجد أتسو في الطابق التاسع من مبنى سكني، عندما ضرب زلزال قوته 7.5 ريختر، تركيا يوم الإثنين الماضي.

وتداولت تقارير متضاربة بشأن مصير اللاعب الغاني، ما بين العثور عليه ثم النفي بعد ذلك، قبل أن يؤكد نادي هاتاي سبور أنه لم يتم العثور على اللاعب حتى الآن.

وقالت كلير روبيو في تصريحات تلفزيونية، حيث تتواجد في إنجلترا: "آخر مرة تحدث إلينا كانت صباح يوم السبت، من الغريب أن يؤكد ناديه أنه تم العثور عليه وبعد 11 ساعة سمعنا شيئًا مختلفًا، لكنني أثق وما زلت أعتقد أنه على قيد الحياة، كان الأمر صادمًا للغاية، كما يمكنك تخيل ذلك".