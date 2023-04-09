الكشف عن كواليس الاشتباك بين فالفيردي وباينا بعد مباراة ريال مدريد وفياريال

فيما أوضحت منصة "ريليفو"، أن "هناك كاميرا أمنية في البرنابيو التقطت ما حدث بين فالفيردي وباينا، لذلك إذا كانت هناك أي شكوك فيمكن مراجعة الأمر بدقة".

كما أشارت التقارير إلى أن نادي فياريال لديه فيديو مصور لما حدث، وأن اللاعب يفكر في الذهاب إلى مركز شرطة للإبلاغ عن الهجوم الذي تعرض له، حيث تدخلت الشرطة لحل المشكلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإنه بعد التواصل مع المقربين من فالفيردي، فالأزمة تعود إلى مباراة كأس الملك بين ريال مدريد وفياريال، حيث قام باينا بركل فالفيردي وقال له: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يُولد".

وكانت مينا بونينو زوجة فالفيردي على وشك فقدان جنينها الثاني هذا العام، ولكن مرت الأزمة بسلام.

وفي مواجهة الأمس قال بانيا شيئًا مشابهًا له، لينفعل فالفيردي ولكنه انتظر لحين انتهاء المباراة، حيث توجه إلى لاعب الخصم ولكمه وأخبره بـ"ألا يعبث مجددًا مع أسرته".

وقيل إن فالفيردي قال لباينا قبل أن يضربه: "أخبرني الآن بما قلته على أرض الملعب عن ابني"، ثم اعتدى عليه.