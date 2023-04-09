الكشف عن كواليس الاشتباك بين فالفيردي وباينا بعد مباراة ريال مدريد وفياريال
أكد برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، أن فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، اشتبك بالأيدي مع أليكس باينا، لاعب فياريال، بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت،
ونجح فياريال في الفوز على ريال مدريد بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بملعب "سانتياغو برنابيو".
وأوضح البرنامج الشهير أن فالفيردي وجه لكمة إلى أليكس باينا في وجهه، حيث كان لاعب ريال مدريد ينتظره في المنطقة التي تقف فيها حافلات الفريق الضيف.
وفاجأ الهجوم لاعبي فياريال، الذين كانوا في ذلك الوقت يحتفلون بالفوز، بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
كما نشرت القناة فيديو يظهر لاعب فياريال وهو في طريقه لركوب الحافلة ويبدو وجهه متورما قليلا.
فيما أوضحت منصة "ريليفو"، أن "هناك كاميرا أمنية في البرنابيو التقطت ما حدث بين فالفيردي وباينا، لذلك إذا كانت هناك أي شكوك فيمكن مراجعة الأمر بدقة".
كما أشارت التقارير إلى أن نادي فياريال لديه فيديو مصور لما حدث، وأن اللاعب يفكر في الذهاب إلى مركز شرطة للإبلاغ عن الهجوم الذي تعرض له، حيث تدخلت الشرطة لحل المشكلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإنه بعد التواصل مع المقربين من فالفيردي، فالأزمة تعود إلى مباراة كأس الملك بين ريال مدريد وفياريال، حيث قام باينا بركل فالفيردي وقال له: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يُولد".
وكانت مينا بونينو زوجة فالفيردي على وشك فقدان جنينها الثاني هذا العام، ولكن مرت الأزمة بسلام.
وفي مواجهة الأمس قال بانيا شيئًا مشابهًا له، لينفعل فالفيردي ولكنه انتظر لحين انتهاء المباراة، حيث توجه إلى لاعب الخصم ولكمه وأخبره بـ"ألا يعبث مجددًا مع أسرته".
وقيل إن فالفيردي قال لباينا قبل أن يضربه: "أخبرني الآن بما قلته على أرض الملعب عن ابني"، ثم اعتدى عليه.
بينما قال أليكس باينا، عبر حسابه على إنستغرام، تعليقا على الواقعة: "سعيد جدًا بالفوز الرائع للفريق على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن في نفس الوقت حزين جدًا للعدوان الذي تعرضت له بعد المباراة وتفاجأت بما يقال عني، أقول بأن هذا خطأ تماماً".
يذكر أن خسارة ريال مدريد ضد فياريال جاءت بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على الغريم برشلونة بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
الفوز رفع رصيد فياريال إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني.
الفارق بين مدريد حامل اللقب والمتصدر برشلونة بات 12 نقطة، قابلة للزيادة إلى 15 إذا فاز البارسا على جيرونا، يوم الاثنين.