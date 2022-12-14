دموع الفرح تطغى على عناق ميسي وسكالوني بعد التأهل لنهائي المونديال (فيديو)
طغت دموع الفرح على عناق ليونيل ميسي ومديره الفني ليونيل سكالوني عقب الفوز بثلاثية نظيفة على كرواتيا والتأهل إلى نهائي كأس العالم، يوم الأحد المقبل، لمواجهة الفائز من مواجهة اليوم الأربعاء، بين فرنسا والمغرب، في المباراة الأخرى في قبل النهائي.
وأحرز جوليان ألفاريز هدفين وحصل على ركلة جزاء ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على كرواتيا وبلوغ نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ الأرجنتين وللمرة الثانية بعد الهزيمة من ألمانيا بهدف نظيف في نهائي 2014.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ميسي قاد الاحتفالات قبل أن يتعانق مع مديره الفني سكالوني، الذي ذرف الدموع مع قائده.
وافتتح ميسي التسجيل من ركلة جزاء وبذلك أصبح أفضل هدافي الأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفاً متفوقا على غابرييل باتيستوتا الذي سجل عشرة أهداف.
وقال ميسي (35 عاما) عقب الانتصار: "أنا أستمتع بهذا كثيرا. أشعر أنني بحالة جيدة حقًا، أشعر بالقوة الكافية لمواجهة كل خصم في كل مباراة. كانت المباراة السابقة بمثابة تضحية كبيرة. كنا مرهقين، لكننا استجمعنا قوتنا لحسم الفوز. لعبنا بشكل جيد للغاية، فضلنا اللعب بهذه الطريقة لأننا كنا نعلم أنهم لن يحصلوا على الكرة".
وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "كنا نعلم أنه سيتعين علينا الركض. استعدينا بطريقة جيدة للغاية. أشعر بسعادة كبيرة في كأس العالم هذه. أنا قادر على مساعدة الفريق".
وخسر ميسي في نهائي مونديال البرازيل 2014 عندما سجل ماريو غوتزه هدف الفوز لألمانيا لتحصد لقبها الرابع للمونديال.
وينتظر ميسي الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب الذي فاجأ البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وفاز بضربة رأس رائعة عبر يوسف النصيري ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى قبل نهائي كأس العالم.
وسيساهم الفوز باللقب العالمي في ارتقاء ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى المكانة الأسطورية التي يتمتع بها الراحل دييغو مارادونا في الأرجنتين.
وحظيت الأرجنتين، التي حافظت على سجلها المثالي في الدور قبل النهائي في تاريخها في البطولة، بدعم جماهيري كبير وتفوقت على الجماهير الكرواتية باستاد لوسيل الذي يستضيف النهائي أيضا.
ومن المتوقع أن تحظى الأرجنتين بدعم جماهيري مماثل في النهائي إلا في حال فوز المغرب على فرنسا في مباراة قبل النهائي، حيث يحظى المنتخب الأفريقي بمساندة جماهيرية مغربية وعربية عريضة في قطر.