دموع الفرح تطغى على عناق ميسي وسكالوني بعد التأهل لنهائي المونديال (فيديو)

طغت دموع الفرح على عناق ليونيل ميسي ومديره الفني ليونيل سكالوني عقب الفوز بثلاثية نظيفة على كرواتيا والتأهل إلى نهائي كأس العالم، يوم الأحد المقبل، لمواجهة الفائز من مواجهة اليوم الأربعاء، بين فرنسا والمغرب، في المباراة الأخرى في قبل النهائي.

وأحرز جوليان ألفاريز هدفين وحصل على ركلة جزاء ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على كرواتيا وبلوغ نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ الأرجنتين وللمرة الثانية بعد الهزيمة من ألمانيا بهدف نظيف في نهائي 2014.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ميسي قاد الاحتفالات قبل أن يتعانق مع مديره الفني سكالوني، الذي ذرف الدموع مع قائده.