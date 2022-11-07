نتائج قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي: برشلونة ضد مانشستر يونايتد

أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، التي أقيمت، مساء الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن منافسات قوية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

برشلونة (إسبانيا) ضد مانشستر يونايتد (إنجلترا)

يوفنتوس (إيطاليا) ضد نانت (فرنسا)

سبورتنغ لشبونة (البرتغال) ضد ميتلاند (الدنمارك)

شاختار دونيتسك (أوكرانيا) ضد ستاد رين (فرنسا)

أياكس أمستردام (هولندا) ضد يونيون برلين (ألمانيا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) ضد موناكو (فرنسا)

إشبيلية (إسبانيا) ضد آيندهوفن (هولندا)

سالزبورغ (النمسا) ضد روما (إيطاليا)

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب برشلونة، ويوفنتوس، ولشبونة، وشاختار، وأياكس، وباير ليفركوزن، وإشبيلية، وسالزبورغ، يوم 16 فبراير/شباط المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.

ويخوض 16 فريقًا ملحق الدوري الأوروبي، المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وقد جاء نصف هذه الفرق من دوري الأبطال، بعد احتلالها المركز الثالث في دور المجموعات، بينما حل النصف الآخر في وصافة مجموعات "يوروبا ليغ".