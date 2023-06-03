سيرجيو راموس يعلن رحيله رسميًا عن باريس سان جيرمان
أعلن الإسباني سيرجيو راموس رحيله رسميًا عن نادي باريس سان جيرمان بعد عامين قضاهما بقميص الفريق، كما وجّه النادي بدوره الشكر للمدافع المخضرم.
وكتب النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة: "شكرًا راموس".
وقال راموس عبر حسابه على تويتر: "غدًا، سيكون يومًا خاصًا بالنسبة لي، وغدًا، سأقول وداعًا لمرحلة أخرى من حياتي، وداعًا لباريس سان جيرمان، ولا أعرف عدد الأماكن التي يمكنك أن تشعر بها وكأنك في منزلك، لكن بلا شك، سان جيرمان ومعجبيها، وباريس، كانت واحدة منهم بالنسبة لي".
وكان تعاقد راموس (37 عامًا) ينتهي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد.
وانضم المدافع المخضرم إلى صفوف سان جيرمان قبل موسمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وفي موسم راموس الأول في حديقة الأمراء تعرّض لعدة إصابات متتالية أبعدته عن المشاركة في التشكيل الأساس، قبل أن يستعيد عافيته ولياقته هذا الموسم.
وكانت صحيفة "ماركا"، قالت إن سبب خروج راموس من باريس، رفضه العقد الجديد الذي قدمه له النادي، إذ عرض عليه التمديد لموسم آخر مقابل خفض راتبه إلى النصف.
وخاض راموس 57 مباراة مع النادي الفرنسي، سجل خلالها خمسة أهداف، كما حصل على بطولة الدوري مرتين، وكأس فرنسا مرة واحدة.
وبات راموس لاعبا حرا، وسيخوض السبت آخر مباراة له أمام كليرمون فوت في ختام مباريات الدوري الفرنسي.
وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي، للمرة 11 في تاريخه.