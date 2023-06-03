سيرجيو راموس يعلن رحيله رسميًا عن باريس سان جيرمان

أعلن الإسباني سيرجيو راموس رحيله رسميًا عن نادي باريس سان جيرمان بعد عامين قضاهما بقميص الفريق، كما وجّه النادي بدوره الشكر للمدافع المخضرم.

وكتب النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة: "شكرًا راموس".

وقال راموس عبر حسابه على تويتر: "غدًا، سيكون يومًا خاصًا بالنسبة لي، وغدًا، سأقول وداعًا لمرحلة أخرى من حياتي، وداعًا لباريس سان جيرمان، ولا أعرف عدد الأماكن التي يمكنك أن تشعر بها وكأنك في منزلك، لكن بلا شك، سان جيرمان ومعجبيها، وباريس، كانت واحدة منهم بالنسبة لي".