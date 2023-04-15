ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل النروجي إرلينغ هالاند ثنائية لصالح فريقه مانشستر سيتي في شباك ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على إستاد "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

وجاء هدف هالاند الأول في الدقيقة 13 من الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع ليستر.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بالهدف الأول عن طريق جون ستونز في الدقيقة الخامسة.

وأضاف هالاند الهدف الثالث لصالح سيتي في الدقيقة 25.

وبهذا الهدف وصل هالاند إلى هدفه رقم 32 في صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام، برصيد 23 هدفا، ثم إيفان توني، نجم برينتفورد برصيد 18 هدفا.