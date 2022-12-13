هوغو لوريس يكشف عن رسالته لهاري كين بعد إهداره ركلة الجزاء في مباراة إنجلترا وفرنسا

أرسل هوغو لوريس، حارس مرمى فرنسا، رسالة نصية إلى هاري كين، مهاجم إنجلترا، بعد أن سدد زميله في توتنهام هوتسبير ركلة جزاء مرت من فوق العارضة قبل دقائق من نهاية المباراة التي خسرها فريقه 2-1 في دور الثمانية لكأس العالم، يوم السبت الماضي.

واحتفل لوريس، قائد منتخب فرنسا، بعدما أهدر كين ركلة الجزاء في المباراة المثيرة.

ولكونه زميلا لكين في النادي الواقع في شمال لندن منذ حوالي عشر سنوات، تواصل الحارس البالغ عمره 35 عاما مع المهاجم الذي انفطر قلبه بعد نهاية اللقاء.

وقال لوريس للصحفيين قبل مواجهة المغرب في الدور قبل النهائي، غدا الأربعاء: "إنه وقت صعب للمنتخب الإنجليزي ولهاري كين.. لست بحاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك بكثير، تبادلنا الرسائل بعد المباراة، لم يكن من السهل العثور على كلمات وكان بحاجة لبعض الوقت للراحة، لكني أعتقد أنه يستطيع أن يفخر بما حققه مع المنتخب الوطني".