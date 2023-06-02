فلورنتينو بيريز يحدد خارطة طريق ريال مدريد الصيفية

وكشفت منصة "ريليفو" الإسبانية أن هناك اجتماعا عقد صباح يوم أمس بين فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز وأنشيلوتي، حيث تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تم من خلالها التأكيد على استمرار المدرب الإيطالي.

بينما ذكرت شبكة "جول" الإسبانية أن قرارات كل من ناتشو وكريم بنزيما سواء بالبقاء أو الرحيل ستحدد وجهة النادي في التعاقدات للموسم المقبل.

كما سيعود الثنائي فران غارسيا لاعب رايو فاليكانو، وإبراهيم دياز نجم ميلان، للفريق الأول.

وغارسيا هو أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد الذي تم تصعيده للفريق الأول في 2018 قبل أن يرحل معارا إلى صفوف رايو في 2020، ثم بيع نهائيا في 2021.