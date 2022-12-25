ماركا: ريال مدريد لا يريد إضاعة الوقت بشأن الحديث عن مستقبل مبابي
تحت عنوان "لا يريد ريال مدريد إضاعة الوقت في مستقبل مبابي"، نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا فندت فيه الأسباب التي ستجعل من إدارة "الميرنغي" تبتعد عن الدخول مجددًا في مفاوضات لضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان مبابي قريبًا من التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يغير قراره في اللحظات الأخيرة ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "ريال مدريد يتبع خريطة الطريق الخاصة به والتي لا يوجد بها إعادة فتح أبواب النادي مرة أخرى أمام احتمال وصول الفرنسي كيليان مبابي، إذ إن قادة النادي يريدون الابتعاد عن الضوضاء الناتجة عن إمكانية ضم المهاجم".
وأضاف التقرير "اتخذ كيليان مبابي وريال مدريد مسارين متباينين في مايو الماضي، إذ أدى قرار النجم الفرنسي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى فصل اللاعب عن النادي، ومرت 6 أشهر منذ ذلك الحين وهناك العديد من الظروف التي يمكن أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن الوضع قد تغير، ولا يبدو أن إدارة الريال مستعدة لإضاعة الوقت في أزمات اللاعب الفرنسي".
وأشارت "ماركا": "منذ لحظة تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان عمل المسؤولون في ريال مدريد على تعزيز مكانة بعض اللاعبين في غرفة خلع الملابس، مثل: فينيسيوس جونيور، ورودريغو". وتابعت "وكما حدث عندما كان هناك حديث عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو، الذي لم يفكر فيه النادي مطلقًا، فإن وصول لاعب له أهمية مبابي، سيأتي جنبًا إلى جنب مع تغيير الأدوار في المجموعة الحالية، وهو ما لا يريده النادي".
وشدد التقرير على أنه "لا أحد في ريال مدريد ينكر الجودة وما يمكن أن يسهم به مبابي، لكن يجب أن تفكر في كل ماحدث، وفي الوقت الحالي مشروع النادي لا يمر عبر مبابي، بالإضافة إلى ذلك يعتقدون أنه لن يقترب أحد من الأموال التي قدمها باريس سان جيرمان للاعب".
وانضم مبابي لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2017-18، قبل شراء العاصمي الفرنسي عقده بشكلٍ كامل خلال الموسم.
وأحرز النجم الفرنسي 189 هدفًا مع ناديه الحالي منذ انضمامه، منهم 154 في الدوري الفرنسي، 34 في دوري أبطال أوروبا، وتوزعت البقية على البطولات المختلفة، من كأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر.
بينما سجل مبابي 35 هدفًا في 66 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وذلك منذ انضمامه للفريق الأول في 2017 حتى الآن.