ماركا: ريال مدريد لا يريد إضاعة الوقت بشأن الحديث عن مستقبل مبابي

تحت عنوان "لا يريد ريال مدريد إضاعة الوقت في مستقبل مبابي"، نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا فندت فيه الأسباب التي ستجعل من إدارة "الميرنغي" تبتعد عن الدخول مجددًا في مفاوضات لضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان مبابي قريبًا من التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، قبل أن يغير قراره في اللحظات الأخيرة ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "ريال مدريد يتبع خريطة الطريق الخاصة به والتي لا يوجد بها إعادة فتح أبواب النادي مرة أخرى أمام احتمال وصول الفرنسي كيليان مبابي، إذ إن قادة النادي يريدون الابتعاد عن الضوضاء الناتجة عن إمكانية ضم المهاجم".

وأضاف التقرير "اتخذ كيليان مبابي وريال مدريد مسارين متباينين ​​في مايو الماضي، إذ أدى قرار النجم الفرنسي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى فصل اللاعب عن النادي، ومرت 6 أشهر منذ ذلك الحين وهناك العديد من الظروف التي يمكن أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن الوضع قد تغير، ولا يبدو أن إدارة الريال مستعدة لإضاعة الوقت في أزمات اللاعب الفرنسي".