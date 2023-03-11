ما أسباب تدخل ريال مدريد في قضية برشلونة ونيغريرا؟

تحدث ريال مدريد لأول مرة منذ اندلاع الجدل بشأن قضية برشلونة والحكم السابق إنريكيز نيغريرا، عقب التحقيقات التي كشفت عنها صحيفة "إلموندو" الإسبانية، والتي أدت إلى شكوى من قبل مكتب المدعي العام ضد "البلوغرانا" ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل وآخرين.

وأكد الفريق الملكي في بيان له، يوم السبت، أنه "نظرا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه بشبهة الفساد وعلاقاتهم بمن كان نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، دعا الرئيس (فلورنتينو بيريز) مجلس الإدارة بشكل عاجل، يوم الأحد، من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة فيما يتعلق بهذا الأمر".

وكما علمت "إلموندو"، فإن فكرة ريال مدريد تتمثل في الظهور كادعاء خاص في "قضية نيغريرا"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه مجلس إدارة النادي هذا الأحد، والذي استدعاه بيريز على وجه السرعة، كما أنه يوجد قرار تخطط له رابطة الليغا أيضًا بقيادة خافيير تيباس، لكن ريال مدريد ورابطة الليغا سيتحركان بصورة منفصلة.