بعد بتر ساقه.. باريس سان جيرمان يكرم لاعبه السابق برونو رودريغيز قبل مواجهة أجاكسيو (صور)
حرص نادي باريس سان جيرمان على تكريم لاعب الفريق الأسبق برونو رودريغيز، الذي خضع مؤخرا لجراحة بُترت فيها ساقه اليمنى.
ونشر باريس سان جيرمان صورا تظهر برونو رودريغيز في ملعب "حديقة الأمراء" قبل مواجهة أجاكسيو، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي، بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث تم تكريمه بالحصول على قميصه، وقام بركلة البداية.
وقرر برونو رودريغيز بتر ساقه اليمنى بشكل طوعي، وهذا بعد سنوات من الآلام التي سببت له العديد من الإصابات المتكررة.
وتحدث برونو رودريغيز للصحافة الفرنسية مؤخرا عن اللحظة التي لم يعد يشعر فيها بأنه لاعب كرة قدم سابق، بعد أن تم بتر النصف السفلي من ساقه اليمنى.
وقال الفرنسي حول رحلته من قمة كرة القدم إلى الشعور بالانفصال عن اللعبة بشكل نهائي، إن الحقن المسكنة التي كان يتحصل عليها في الكاحل، الذي عاني من مشاكل على مر السنين، تسببت له في مضاعفات خطيرة بمجرد اعتزاله.
وبالنظر إلى أن الألم كان شديداً، فإن مهاجم باريس سان جيرمان السابق وبرادفورد سيتي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 50، تطوع لبتر ساقه من تحت الركبة.
واستمرت مسيرة رودريغيز الاحترافية 14 عاما (1993-2005)، لعب خلالها للعديد من الأندية الفرنسية، أبرزها باريس سان جيرمان ولينس وأجاكسيو، كما خاض تجربتين خارج البلاد مع رايو فاليكانو الإسباني وبرادفورد الإنجليزي.
ومع جميع الأندية، خاض رودريغيز 283 مباراة سجل خلالها 80 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.