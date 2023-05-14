بعد بتر ساقه.. باريس سان جيرمان يكرم لاعبه السابق برونو رودريغيز قبل مواجهة أجاكسيو (صور)

وقرر برونو رودريغيز بتر ساقه اليمنى بشكل طوعي، وهذا بعد سنوات من الآلام التي سببت له العديد من الإصابات المتكررة.

وتحدث برونو رودريغيز للصحافة الفرنسية مؤخرا عن اللحظة التي لم يعد يشعر فيها بأنه لاعب كرة قدم سابق، بعد أن تم بتر النصف السفلي من ساقه اليمنى.

وقال الفرنسي حول رحلته من قمة كرة القدم إلى الشعور بالانفصال عن اللعبة بشكل نهائي، إن الحقن المسكنة التي كان يتحصل عليها في الكاحل، الذي عاني من مشاكل على مر السنين، تسببت له في مضاعفات خطيرة بمجرد اعتزاله.