ميسي يحقق حلم حارس مرمى كوراساو (صورة وفيديو)

وقاد ميسي، منتخب بلاده لفوز ساحق على حساب منتخب كوراساو بنتيجة 7-0 في مباراة دولية ودية أقيمت، فجر الأربعاء، في ختام التجمع الدولي الحالي لشهر مارس.

مواجهة كوراساو كانت المباراة الودية الثانية لأبطال العالم بعد الفوز على بنما قبل أيام قليلة بنتيجة 2-0، من أجل الاحتفال مع جماهير الأرجنتين بلقب المونديال الثالث والذي فازت كتيبة المدرب، ليونيل سكالوني، به في شهر ديسمبر الماضي في قطر.

وسجل ميسي "هاتريك" في الدقائق الـ20، الـ33 والـ37، بينما أحرز نيكولاس غونزاليز هدفًا في الدقيقة الـ23 وإنزو فرنانديز هدفًا آخر في الدقيقة الـ25 من أحداث الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أضاف دي ماريا الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 ثم غونزالو مونتيل الهدف السابع والأخير في الدقيقة الـ87، لتنتهي المباراة بنتيجة 7-0 على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس".