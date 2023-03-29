ميسي يحقق حلم حارس مرمى كوراساو (صورة وفيديو)
أعرب أيلوي روم، حارس مرمى منتخب كوراساو، عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على قميص ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، عقب نهاية مواجهة المنتخبين الودية التي جمعتهما، فجر الأربعاء.
ونشر أيلوي روم صورة عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" لقميص ميسي، وعلق عليها قائلًا: "الأحلام تتحقق".
وقال روم في تصريحات تلفزيونية: "بعد المباراه ميسي أخبرني أنني قمت ببعض التصديات الجيدة، تصدياتي سأحتفظ بها في مقاطع يوتيوب"
وعن حصوله على قميص النجم الأرجنتيني، شدد: "لن أنزع القميص أبدًا، حتى خلال ذهابي إلى فراشي من أجل النوم سيكون معي".
وقاد ميسي، منتخب بلاده لفوز ساحق على حساب منتخب كوراساو بنتيجة 7-0 في مباراة دولية ودية أقيمت، فجر الأربعاء، في ختام التجمع الدولي الحالي لشهر مارس.
مواجهة كوراساو كانت المباراة الودية الثانية لأبطال العالم بعد الفوز على بنما قبل أيام قليلة بنتيجة 2-0، من أجل الاحتفال مع جماهير الأرجنتين بلقب المونديال الثالث والذي فازت كتيبة المدرب، ليونيل سكالوني، به في شهر ديسمبر الماضي في قطر.
وسجل ميسي "هاتريك" في الدقائق الـ20، الـ33 والـ37، بينما أحرز نيكولاس غونزاليز هدفًا في الدقيقة الـ23 وإنزو فرنانديز هدفًا آخر في الدقيقة الـ25 من أحداث الشوط الأول.
في الشوط الثاني، أضاف دي ماريا الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ78 ثم غونزالو مونتيل الهدف السابع والأخير في الدقيقة الـ87، لتنتهي المباراة بنتيجة 7-0 على ملعب "أونيكو مادري دي سيوداديس".
وبعد انتهاء المباراة، احتفل لاعبو الأرجنتين مرة أخرى مثلما حدث في مباراة بنما بلقب كأس العالم قطر 2022 مع جماهيرهم والذي كان غائبًا عنهم لمدة 36 عامًا.
وتخطى ليونيل ميسي بثلاثية مباراة كوراساو 100 هدف مع منتخب الأرجنتين ووصل إلى 102 هدف دولي وتم تكريمه من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وزملاءه بعد انتهاء المباراة وذلك بعد أيام قليلة من تكريمه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" بتشييد تمثال خاص به، وهو يحمل كأس العالم.