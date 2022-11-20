ميرور: تشيلسي مستعد للتعاقد مع كريستيانو رونالدو حال فسخ عقده مع مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي تشيلسي مستعد للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، في حالة واحدة.
وتأكد بنسبة كبيرة أن كريستيانو رونالدو لن يكون له مكان في مانشستر يونايتد، بعد الحوار الناري الذي أجراه مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان، وهاجم فيه النادي والإدارة والمسؤولين والمدرب إريك تين هاغ.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تشيلسي مستعد لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل، حال فسخ عقده من قِبل إدارة مانشستر يونايتد.
وسبق أن ارتبط تشيلسي بضم رونالدو، في الصيف الماضي، ولكن مدرب الفريق آنذاك توماس توخيل رفض تلك الصفقة.
ومع ذلك، أكدت تقارير أخرى أن مانشستر يونايتد لن يسمح لرونالدو بالانتقال إلى منافس محلي.
ولا يريد يونايتد أن ينضم رونالدو إلى نادٍ يعتبرونه منافسًا له في المراكز الأربعة الأولى، ولكن كونه لاعبًا حرًا، فسيكون قادرًا على الانتقال إلى أي فريق كما يشاء.
وكانت صحيفة "ذا أثليتيك" أشارت إلى أن لديها معلومات بشأن الإجراء القانوني المتوقع من جانب النادي، وهو إلغاء عقد اللاعب صاحب الـ37 عاما.
وأوضحت أن إدارة النادي سوف تستشهد بتصريحات رونالدو كسبب لخرق العقد بين الطرفين، من دون تحمل أي التزامات مالية تجاهه، علما أن التعاقد مستمر حتى الصيف المقبل.
ويوم الجمعة، أعلن مانشستر يونايتد أنه شرع في اتخاذ "خطوات مناسبة" ردا على تصريحات رونالدو الأخيرة.
وكان الفريق القانوني للنادي ينتظر لمراجعة التسجيل الكامل للمقابلة العاصفة التي استمرت 90 دقيقة.
وقال النادي في بيان: "شرع مانشستر يونايتد في خطوات مناسبة ردا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة، ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".
ويوجد رونالدو حاليا في قطر لخوض بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال، للمرة الخامسة في مسيرته.