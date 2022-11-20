ميرور: تشيلسي مستعد للتعاقد مع كريستيانو رونالدو حال فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي تشيلسي مستعد للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، في حالة واحدة.

وتأكد بنسبة كبيرة أن كريستيانو رونالدو لن يكون له مكان في مانشستر يونايتد، بعد الحوار الناري الذي أجراه مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان، وهاجم فيه النادي والإدارة والمسؤولين والمدرب إريك تين هاغ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تشيلسي مستعد لضم رونالدو في الميركاتو الشتوي المقبل، حال فسخ عقده من قِبل إدارة مانشستر يونايتد.

وسبق أن ارتبط تشيلسي بضم رونالدو، في الصيف الماضي، ولكن مدرب الفريق آنذاك توماس توخيل رفض تلك الصفقة.

ومع ذلك، أكدت تقارير أخرى أن مانشستر يونايتد لن يسمح لرونالدو بالانتقال إلى منافس محلي.

ولا يريد يونايتد أن ينضم رونالدو إلى نادٍ يعتبرونه منافسًا له في المراكز الأربعة الأولى، ولكن كونه لاعبًا حرًا، فسيكون قادرًا على الانتقال إلى أي فريق كما يشاء.