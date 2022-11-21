كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السنغال ضد هولندا
يستضيف ملعب "الثمامة" مباراة السنغال وهولندا في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022.
وانطلقت منافسات المجموعة الأولى للمونديال بفوز الإكوادور على حساب قطر بنتيجة 2-0.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة السنغال ضد هولندا في المجموعة الأولى بالمونديال.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الثمامة" في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق رؤوف خليف وقناة الكأس إكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس إكسترا 2 بصوت المعلق مشاري القرني.
تاريخ المواجهات
لم يسبق أن تقابل المنتخبان في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.
ولم يعرف المنتخب السنغالي سوى طعم الفوز في لقاءاته الافتتاحية بمشاركاته السابقة ببطولة كأس العالم، ففاز على فرنسا في مونديال 2002 وفاز أيضاً على بولندا في مونديال 2018.
ويتقابل أيضاً المدرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، للمرة الأولى، مع المنتخب الهولندي.
أسلحة هولندا
يخوض المنتخب الهولندي مواجهة السنغال بحثاً عن تحقيق الفوز، خاصة بعد أن اقتنص المنتخب الإكوادوري النقاط الثلاث وعبر عن نفسه بقوة في البداية.
وقال لويس فان غال، المدير الفني لمنتخب هولندا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه سيواجه منتخب السنغال بطل أفريقيا وهو منافس صعب ويحتاج لتركيز شديد للفوز عليه.
وأوضح أن المنتخب الهولندي بجيله الحالي يملك جودة أكبر من الجيل الذي لعب في مونديال 2014 ووصل إلى دور الأربعة وحقق المركز الثالث.
ويعتمد المنتخب الهولندي على تشكيلة تضم حارس المرمى ريمكو باسيفير وأمامه فيرجيل فان دايك وناثان آكي ويورين تيمبر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ستيفين بيرغويس ومارتن دي رون ويميناً دينزل دومفريس ويساراً داني بليند مع ثلاثي الهجوم دافي كلاسيان وفينسنت يانسين وستيفين بيرغوين.
أوراق السنغال
يتطلع منتخب السنغال لتحقيق الفوز على هولندا ومفاجأة الطواحين، مثلما حدث عندما تغلب "أسود التيرانغا" على فرنسا في افتتاح مونديال 2002.
ويبقى غياب ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب السنغال، عن المونديال، العنوان الأبرز بالنسبة لمنتخب أسود التيرانغا قبل انطلاق مشوارهم بالبطولة.
وقال المدرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، إن غياب ساديو ماني ضربة موجعة بالنسبة لفريقه ولكنه يسعى لتعويضه ببعض العناصر صاحبة الخبرات التي تستطيع أن تؤدي الدور الهجومي.
وأشار إلى أن المنتخب السنغالي لديه رغبة في تقديم بداية قوية لمشواره ببطولة كأس العالم ويتمنى أن يحالفهم الحظ في مواجهة هولندا.
ويعتمد المنتخب السنغالي على تشكيلة تضم حارس المرمى إدوارد ميندي وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي وعبده ديالو وفودي توريه ويوسف سبالي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نامباليس ميندي وبجواره إدريسا غاييه وشيخ كوياتيه وعلى الأطراف كريبين دياتا وإسماعيلا سار وفي الهجوم فامارا دييدهو.
وقال المدرب الهولندي رود كرول لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب الهولندي مطالب بتحقيق نتيجة طيبة والفوز في بداية مشواره ببطولة كأس العالم.
وأشار إلى أن المنتخب السنغالي منافس لا يستهان به، ولكن يجب أن يعمل المنتخب الهولندي على تسجيل هدف مبكر ومحاولة حسم الأمور، خاصة أن هذه المجموعة لن تكون سهلة.