كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السنغال ضد هولندا

تاريخ المواجهات

لم يسبق أن تقابل المنتخبان في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.

ولم يعرف المنتخب السنغالي سوى طعم الفوز في لقاءاته الافتتاحية بمشاركاته السابقة ببطولة كأس العالم، ففاز على فرنسا في مونديال 2002 وفاز أيضاً على بولندا في مونديال 2018.

ويتقابل أيضاً المدرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، للمرة الأولى، مع المنتخب الهولندي.