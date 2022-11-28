ميسي وليفاندوفسكي وجها لوجه بحثا عن مكان بدور الـ16 في كأس العالم 2022

يقف اثنان من أكثر المهاجمين قوة وتأثيرا في كرة القدم العالمية، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، وجها لوجه يوم الأربعاء، بحثا عن مكان لمنتخبي بلديهما في دور الستة عشر لكأس العالم.

وسجل ميسي هدفين في مستهل مشوار الأرجنتين غير العادي للبطولة، حيث تعرض الفريق لإحدى أكبر الهزات في تاريخ كأس العالم أمام السعودية قبل أن يقود انتصارا رائعا على المكسيك.

ويخوض اللاعب الأرجنتيني اللامع، الذي يعتبر فريقه أحد المرشحين للفوز بالبطولة، حملته الخامسة والأخيرة في كأس العالم مما يعني أنها فرصته الأخيرة لمعادلة إنجاز دييغو مارادونا ورفع الكأس لبلاده المشتاقة للتتويج باللقب العالمي.

وقال ميسي بعد الضغط غير العادي الذي أحاط بمنتخب الأرجنتين قبل لقاء المكسيك "كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة".

ومع احتلال الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف بولندا، يجب أن تفوز كتيبة ميسي لتتأكد من العبور للدور التالي، والحفاظ على حلمها بالفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد.

وسيكون التعادل كافيا للمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية أيضا إذا انتهت مباراة المكسيك والسعودية بالتعادل أيضا.