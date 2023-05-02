وسط تقارير عن رغبته في مغادرة النصر.. نيوكاسل يستهدف ضم كريستيانو رونالدو
برز اسم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كواحد من المرشحين للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وسط تقارير عن سعي النجم البرتغالي للرحيل مبكرا عن نادي النصر السعودي.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن نيوكاسل، الذي يقترب من الحصول على مركز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد يكون محطة رونالدو المقبلة.
ويحتاج نيوكاسل لحسم التأهل لدوري الأبطال دون النظر لمنافسيه إلى حصد 7 نقاط فقط من مبارياته الخمس المقبلة، وذلك قد يأتي بالفوز في مباراتين والتعادل في أخرى، أو الفوز في مباراة والتعادل في 4.
رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، انضم إلى النصر في يناير الماضي، براتب وصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني، ولديه عقد حتى عام 2025 مع "العالمي".
وكان النجم البرتغالي رحل إلى النصر بعد مشاكل مع ناديه مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاغ، ليقرر النادي الإنجليزي فسخ تعاقد البرتغالي بالتراضي، قبل كأس العالم قطر 2022.
وقالت شبكة "إل ناسيونال" الإسبانية إن رونالدو يرغب في الرحيل عن النصر السعودي، والعودة إلى أوروبا من جديد، ولا يريد الاستمرار حتى الموسم المقبل مع "العالمي".
كما كشف التقرير أن فلورنتينو بيريز مستعد لتقديم عرض لرونالدو بأن يكون سفيرًا لنادي ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب البرتغالي بأن يواصل اللعب حتى بطولة يورو 2024 في ألمانيا.
وكانت وسائل إعلام سابقة أكدت وجود بند في عقد رونالدو الجديد مع النصر يتيح إعارته إلى نيوكاسل حال بلوغ الفريق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما نفاه النادي بعد ذلك.
وتتبقى لنيوكاسل يونايتد 5 مباريات نحو مشوار التأهل لدوري أبطال أوروبا، أمام آرسنال، وليدز، وبرايتون، وليستر سيتي وتشيلسي.
يذكر أن رونالدو سجّل 12 هدفًا في 12 مباراة خاضها بالدوري السعودي حتى اللحظة، لكن منذ انضمامه إلى النصر، خسر الفريق كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.