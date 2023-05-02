وسط تقارير عن رغبته في مغادرة النصر.. نيوكاسل يستهدف ضم كريستيانو رونالدو

برز اسم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كواحد من المرشحين للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وسط تقارير عن سعي النجم البرتغالي للرحيل مبكرا عن نادي النصر السعودي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن نيوكاسل، الذي يقترب من الحصول على مركز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد يكون محطة رونالدو المقبلة.

ويحتاج نيوكاسل لحسم التأهل لدوري الأبطال دون النظر لمنافسيه إلى حصد 7 نقاط فقط من مبارياته الخمس المقبلة، وذلك قد يأتي بالفوز في مباراتين والتعادل في أخرى، أو الفوز في مباراة والتعادل في 4.

رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، انضم إلى النصر في يناير الماضي، براتب وصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني، ولديه عقد حتى عام 2025 مع "العالمي".