طرد أشرف حكيمي للمباراة الثانية على التوالي بعد تورطه في مشاجرة (فيديو)
للمباراة الثانية على التوالي، نال المغربي أشرف حكيمي طردا مباشرا خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان لنظيره أجاكسيو، اليوم السبت، في الجولة الـ35 للدوري الفرنسي.
وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه حكيمي مع الدقيقة 77 بعدما تورط في شجار واشتباك بالأيدي مع لاعبي أجاكسيو.
ووفقا للفيديو المتداول، فقد تم رصد حكيمي وهو يشتبك مع توماس مانغاني، لاعب أجاكسيو، حيث قام الأخير أيضا بضرب اللاعب المغربي بيديه، ما استدعى تدخل الحكم لطرد الثنائي.
وكان أشرف حكيمي قد تم طرده سابقا في مواجهة لوريان، إذ تلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد مرور خمس دقائق فقط، قبل أن يحصل على الثانية في الدقيقة 19 بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي لوريان.
وأصبح باريس سان جيرمان على مقربة من تحقيق لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11، ليصبح أكثر من توج بالبطولة عبر التاريخ، بعد فوزه على أجاكسيو بخماسية نظيفة.
خماسية سان جيرمان جاءت على مدار الشوطين عبر الإسباني فابيان رويز، المغربي أشرف حكيمي، وكيليان مبابي (هدفين)، ومحمد يوسف بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقائق 22، 33، 47 و54 و73.
وبات سان جيرمان يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة بفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف، فيما استقر أجاكسيو في المركز الـ18 بواقع 23 نقطة.