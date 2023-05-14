طرد أشرف حكيمي للمباراة الثانية على التوالي بعد تورطه في مشاجرة (فيديو)

للمباراة الثانية على التوالي، نال المغربي أشرف حكيمي طردا مباشرا خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان لنظيره أجاكسيو، اليوم السبت، في الجولة الـ35 للدوري الفرنسي.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه حكيمي مع الدقيقة 77 بعدما تورط في شجار واشتباك بالأيدي مع لاعبي أجاكسيو.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد تم رصد حكيمي وهو يشتبك مع توماس مانغاني، لاعب أجاكسيو، حيث قام الأخير أيضا بضرب اللاعب المغربي بيديه، ما استدعى تدخل الحكم لطرد الثنائي.