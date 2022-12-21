وليد الفراج: كريستيانو رونالدو قد يقبل عرض النصر لأنه لاعب أوروبي يتقبل الثقافة العربية (فيديو)

تحدث الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن التقارير التي ربطت البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بالانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن رونالدو وصل إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة بانتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية لإتمام تعاقده مع النصر بعقد يمتد حتى 2025.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تعتبر توقيع رونالدو من شأنه أن يضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق.

ويتواجد رونالدو حاليًّا في دبي لقضاء إجازة مع أسرته، وهو ما تكرر في السنوات الأخيرة.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي، مساء الثلاثاء "كريستيانو الآن لاعب حر ويدرس عدة خيارات، والهدف الأول لرونالدو حسب المصادر التي سألناها هو أن يلعب في أحد الأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا للعام 2023، والأقرب له هو أن يلعب في ناد برتغالي أو يذهب لأحد الأندية الإيطالية المتأهلة لدور الـ16 في دوري الأبطال".

وأضاف الفراج "لكن إذا لم يجد اللاعب عرضًا مناسبًا أوروبيًّا، فرونالدو ربما يتجه للدوري السعودي وقد يقبل بما يتردد حاليًّا عن وجود عرض من نادي النصر، لأنه لاعب أوروبي يتقبل الثقافة العربية، ورونالدو ليس من أولوياته الذهاب لأحد الأندية الأمريكية في هذه المرحلة، وهي المرحلة التي يذهب إليها اللاعبون العالميون في نهاية مسيرتهم".