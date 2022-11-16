هاري كين: إنجلترا تمضي بنهج تصاعدي بحثًا عن المجد في كأس العالم

وصل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى قطر، اليوم الثلاثاء، ليستهل أحدث محاولاته لإنهاء انتظار البلاد الطويل لنيل لقب كبير، حيث قال القائد هاري كين إن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وبعد 4 سنوات من وصولها إلى قبل نهائي كأس العالم في روسيا، أصبحت إنجلترا واحدة من المرشحين للفوز بالبطولة التي ستقام في قطر على الرغم من الأداء السيئ الذي تقدمه.

وقال كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي قاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 العام الماضي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عند وصول الفريق للدوحة: "نسير بشكل جيد في البطولات الكبرى، لذا لا يوجد سوى خطوة واحدة أخرى يجب اتخاذها ونأمل أن نقطعها هذه المرة.

"إنه لأمر مثير وغريب أن تفكر في أننا سنلعب في غضون 5 أو 6 أيام.

"الإثارة تتزايد بين الجميع، وسعيد لوجودي هنا، ونتطلع إلى الظهور في ملعب التدريب غدًا".

وكان كين، مثل معظم اللاعبين، يشارك في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، نهاية الأسبوع الماضي، ولم يتبق أمام غاريث ساوثغيت سوى 5 أيام لإعداد لاعبيه للمباراة الافتتاحية للفريق أمام إيران.

لكن كين يقول إن ذلك لن يمثل مشكلة.