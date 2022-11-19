كأس العالم 2022.. "فيفا" يعين حكمين برازيليين لمباراتي إنجلترا ضد إيران والسنغال أمام هولندا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكمين البرازيليين رافاييل كلوس وويلتون سامبايو لإدارة مباراتي المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الإيراني عن المجموعة الثانية، ولقاء المنتخب السنغالي أمام نظيره الهولندي عن المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وسيدير الحكم البرازيلي رافاييل كلوس لقاء إنجلترا وإيران المقرر يوم الإثنين، في ملعب خليفة الدولي عن المجموعة الثانية، وسبقت للحكم البالغ من العمر 43 عاما، إدارة قمة الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد في آذار/مارس الماضي.

بينما يدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، البالغ 40 عاما، لقاء هولندا ضد السنغال يوم الإثنين في ملعب الثمامة، وكان حاضرا في بطولة كأس العرب الأخيرة التي استضافتها قطر.

وسيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، البالغ 46 عاما، لقاء الافتتاح بين المنتخب القطري مستضيف البطولة، أمام الإكوادور في ملعب البيت، غد الأحد.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وسيقام حفل الافتتاح في ملعب البيت قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادر في الجولة الأولى من المونديال.

وستذيع شبكة "بي إن سبورتس" حفل الافتتاح والمباراة الأولى بالكامل بعدما أعلنت الشبكة القطرية في وقت سابق إذاعتها مجانا من بين 22 مباراة.

وستنقل قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 و2" و"الكأس إكستر 2".