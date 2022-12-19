رغم خسارة لقب كأس العالم.. مستقبل مشرق ينتظر الكرة الفرنسية

ستشعر فرنسا بخيبة أمل بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، لكن عبقرية نجمها كيليان مبابي والمواهب العديدة الموجودة في تشكيلتها تؤكد أن الكرة الفرنسية ينتظرها مستقبل مشرق.

وبدأت فرنسا النهائيات في قطر محرومة من جهود كريم بنزيما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ثم خسرت الظهير الأيسر لوكا هرنانديز في أول مباراة ورغم ذلك وصلت للمباراة النهائية، حيث خسرت 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في مواجهة مثيرة مع رفاق ليونيل ميسي.

وأحرز مبابي الذي سيكمل عامه 24، غدا الثلاثاء، جميع أهداف فرنسا الثلاثة ليرفع رصيده خلال نسختين إلى 12 هدفا.

وجاءت جميع أهداف مبابي بعد أن أشرك مدرب فرنسا ديدييه ديشان كلا من راندال كولو مواني (24 عاما) وماركوس تورام (25 عاما) وإدواردو كامافينغا (20 عاما) وكينغسلي كومان (26 عاما) في المباراة.