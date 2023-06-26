فينيسيوس توبياس لاعب ريال مدريد يعلق على تعرضه للعنصرية من طفل
أعرب البرازيلي فينيسيوس توبياس، لاعب الفريق الثاني لنادي ريال مدريد "كاستيا"، عن حزنه الشديد لتعرضه للعنصرية من قبل طفل صغير مشجع لفريق إلدينسي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في نهائي الملحق المؤهل للمسابقة.
وفشل فريق ريال مدريد "كاستيا"، في التواجد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية الموسم المقبل 2024/2023، بسبب التعادل بنتيجة 4/4، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمباراة الفاصلة لدوري الدرجة الثالثة أمام نادي إلدينسي.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، وهي التي أقيمت الأسبوع الماضي، ليتعادل كاستيا خارج الأرض بثلاثة أهداف لمثلهما، وينتهي حلمه في الصعود لدوري الدرجة الثانية.
وتم تداول فيديو خلال المباراة لأحد الأطفال الصغار في المدرجات وهو يقول كلمة "قرد" للاعب ريال مدريد.
ونشر فينيسيوس توبياس الفيديو، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "الأمر يكون أكثر حزنا عندما لا تتوقع من طفل أن يدعوك بكلمة عنصرية".
وأضاف: "إنه لأمر محزن أن نرى اللاعبين يمرون بهذه الأنواع من العنصرية، لم تكن المرة الأولى ولا الثانية التي يحدث فيها هذا بشكل يومي، ولا يمكنك تخيل مقدار الألم الذي نشعر به، يجب أن ينتهي هذا، لقد تجاوز الحدود، ألوان البشرة لا تعني شيئًا، نحن جميعًا متساوون، نريد الاحترام وهذا أقل شيء".
وأعادت الواقعة للأذهان ما تعرض له مؤخرا فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الأول للميرنغي، من عنصرية خلال مواجهة فالنسيا في مايو الماضي ضمن مباريات الجولة الـ 35 في ملعب "الميستايا"، وما تلاها من ردة فعل عنيفة للاعب البرازيلي، حيث خرجت العديد من الحملات والأصوات التي تطالب بتغليظ العقوبات على المشجعين والأندية بسبب العنصرية.
يذكر أن "كاستيا" هو الفريق الثاني لريال مدريد، ويدربه أسطورة النادي راؤول غونزاليس، ويمكنه اللعب بمختلف الدرجات في كرة القدم الإسبانية، لكن دون أن يتواجد في الدرجة الأولى مع الفريق الأول.
وتنص قوانين المباريات الفاصلة في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية على عدم خوض ركلات جزاء ترجيحية في حالة التعادل بمواجهتي الذهاب والإياب، وتأهل الفريق الذي أنهى في ترتيب أعلى بالجدول النهائي لمنافسات الدوري.
واحتل ريال مدريد "كاستيا" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة برصيد 69 نقطة، بينما احتل إلدينسي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 69 نقطة، ما تسبب في تأهله إلى الدرجة الثانية بسبب أفضلية المركز فقط.