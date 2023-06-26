فينيسيوس توبياس لاعب ريال مدريد يعلق على تعرضه للعنصرية من طفل

أعرب البرازيلي فينيسيوس توبياس، لاعب الفريق الثاني لنادي ريال مدريد "كاستيا"، عن حزنه الشديد لتعرضه للعنصرية من قبل طفل صغير مشجع لفريق إلدينسي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في نهائي الملحق المؤهل للمسابقة.

وفشل فريق ريال مدريد "كاستيا"، في التواجد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية الموسم المقبل 2024/2023، بسبب التعادل بنتيجة 4/4، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمباراة الفاصلة لدوري الدرجة الثالثة أمام نادي إلدينسي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، وهي التي أقيمت الأسبوع الماضي، ليتعادل كاستيا خارج الأرض بثلاثة أهداف لمثلهما، وينتهي حلمه في الصعود لدوري الدرجة الثانية.