فالنسيا يعتذر باكيا لجماهير الإكوادور بعد الخروج من كأس العالم (فيديو)

أجهش قائد الإكوادور المخضرم إينر فالنسيا بالبكاء وهو يعتذر لعشاق كرة القدم في بلاده بعد الإخفاق في بلوغ الدور الثاني بكأس العالم في قطر.

لكن فالنسيا، الذي‭ ‬كان فريقه قاب قوسين من بلوغ دور الستة عشر ومضاهاة أفضل أداء سابق لمنتخب الإكوادور في 2006، وجد بعض العزاء في كلمات التشجيع من الجماهير بعد تألقه الشخصي في البطولة.

وقال فالنسيا باكيا بعد الهزيمة 2-1 أمام منتخب السنغال بطل أفريقيا، أمس الثلاثاء، والتي حرمت الإكوادور من التقدم في البطولة "أعتذر لشعب الإكوادور".

وأضاف "لم نتوقع ذلك وكنا سعداء للغاية بما فعلناه.. لسوء الحظ لم نتمكن من تلبية طموحات عشاق كرة القدم في الإكوادور".

لكن اللاعب المخضرم البالغ من العمر 33 عاما سيظل بطلا قوميا في بلاده.