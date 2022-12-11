بعد جورجينا رودريغيز.. شقيقتا كريستيانو رونالدو تدعمانه وتهاجمان مدرب البرتغال

ما زال خروج المنتخب البرتغالي من ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022 أمام المغرب بعد الهزيمة 1-0، أمس السبت، وجلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، يثير غضب عائلة النجم البرتغالي.

وبعد انتقاد صديقته جورجينا رودريغيز للمدرب فرناندو سانتوس على قراره، جاء الدور على شقيقتيه إلما وكاتيا.

وكتبت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها على "إنستغرام": "قتلوا رجلا.. وقتلوا فريقا وقتلوا أمة"، وأرفقت منشورها بهاشتاغ "فيرناندو سانتوس ارحل".

كما هاجمت كاتيا أفيرو من تسببوا في الهزيمة والخروج من نهائيات كأس العالم ودافعت عن شقيقها، وكتبت: "في انتظار قائمة الجناة في هذه الهزيمة، المعلقون الأذكياء من البرتغال يجب أن يكونوا قلقين، حزينة للفريق، حان الوقت الآن لرفع رؤوسنا واتباع الطريق، الله يعلم كل شيء، هذا ما يحطم قلبي. في النهاية، إنه ملكنا، وأنا أفتخر به. والقصة التي كتبها مع الكثير من القتال والكثير من المجد، نحن معك يا أخي حتى الموت".