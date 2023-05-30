تشافي يكشف السبب الرئيسي لعدم ضم كانسيلو لصفوف برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أسباب عدم تمكن ناديه من ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي، في يناير الماضي.

ورحل كانسيلو عن صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وانضم لصفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وقال تشافي، في تصريحات لقناة "TV3" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "أردنا جواو كانسيلو في برشلونة، خلال يناير الماضي، تم عرض خدمات اللاعب علينا بالفعل، ووافقنا على ضمه".