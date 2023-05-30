تشافي يكشف السبب الرئيسي لعدم ضم كانسيلو لصفوف برشلونة
كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أسباب عدم تمكن ناديه من ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن مانشستر سيتي، في يناير الماضي.
ورحل كانسيلو عن صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وانضم لصفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.
وقال تشافي، في تصريحات لقناة "TV3" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "أردنا جواو كانسيلو في برشلونة، خلال يناير الماضي، تم عرض خدمات اللاعب علينا بالفعل، ووافقنا على ضمه".
وأضاف: "ناقش مانشستر سيتي ذلك داخليا، ثم أخبرونا بأنهم لا يريدون السماح للاعب بالانضمام إلى برشلونة".
يذكر أن بايرن ميونخ قرر عدم تفعيل خيار شراء كانسيلو، وبالتالي سيعود اللاعب لصفوف مانشستر سيتي.
وخاض كانسيلو 21 مباراة مع بايرن ميونخ، بينها 15 في البوندسليغا (11 منها بشكل أساسي)، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 4.
وتوج كانسيلو مع البايرن بلقب الدوري الألماني، كما توج بالدوري الإنجليزي في نفس الموسم مع مانشستر سيتي.