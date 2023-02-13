تقارير: مبابي جاهز لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. وشكوك بشأن مشاركة ميسي

ذكرت صحيفة "le parisien" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيكون جاهزا للعب مع باريس سان جيرمان خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقررة غدا الثلاثاء.

وتدرب كيليان مبابي رفقة اللاعبين الذين لم يشاركوا في الهزيمة أمام موناكو 3-1 في الدوري الفرنسي بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد جاهزيته للمشاركة في المباراة أو على الأقل سيتواجد في دكة البدلاء، حسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب"، التي وصفته في عنوان على صفحتها الأولى بـ"القاتل على دكة البدلاء أمام بايرن ميونخ".

وكان مبابي قد أصيب خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي يوم 1 شباط/فبراير الحالي، وذكرت تقارير أنه سيغيب 3 أسابيع وهي المدة التي شكك فيها جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، وأكد أن اللاعب الفرنسي سيكون حاضرا في المواجهة.