تقارير: مبابي جاهز لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. وشكوك بشأن مشاركة ميسي
ذكرت صحيفة "le parisien" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيكون جاهزا للعب مع باريس سان جيرمان خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقررة غدا الثلاثاء.
وتدرب كيليان مبابي رفقة اللاعبين الذين لم يشاركوا في الهزيمة أمام موناكو 3-1 في الدوري الفرنسي بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد جاهزيته للمشاركة في المباراة أو على الأقل سيتواجد في دكة البدلاء، حسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب"، التي وصفته في عنوان على صفحتها الأولى بـ"القاتل على دكة البدلاء أمام بايرن ميونخ".
وكان مبابي قد أصيب خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي يوم 1 شباط/فبراير الحالي، وذكرت تقارير أنه سيغيب 3 أسابيع وهي المدة التي شكك فيها جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، وأكد أن اللاعب الفرنسي سيكون حاضرا في المواجهة.
وسجل مبابي 25 هدفا وصنع 6 أهداف في 26 مباراة هذا الموسم، وفي غيابه يعاني الفريق الباريسي، حيث فاز باريس سان جيرمان بصعوبة 2-1 على تولوز وخسر أمام موناكو 3-1 في الدوري الفرنسي، وسقط في كأس فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا.
من جهة أخرى، تدرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منفردا مما يزيد من الشكوك بشأن غيابه عن مواجهة بايرن ميونخ بسبب الإصابة.
كما عاد الإيطالي ماركو فيراتي لاعب الوسط للتدريبات، وأصبح مرشحا للمشاركة في مباراة بايرن ميونخ.
وبعد الهزيمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي 3-1 والخروج من كأس فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا، تحدثت تقارير إعلامية عن وجود أزمة في غرف ملابس باريس سان جيرمان فيما تزداد الضغوط على المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الذي يلعب أوراقه الأخيرة أمام الفريق الألماني.
وحسب صحيفة "ليكيب"، فقد دخل المدير الرياضي لويس كامبوس لغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام موناكو، وانتقد اللاعبين واتهمهم بغياب الحدة واللعب الجاد، وهو ما لم يعجب الثنائي البرازيلي القائد ماركينهوس ونيمار.
وأكدت الصحيفة أن الثلاثي تناقشوا بحدة باللغة البرتغالية، وهي اللغة الرسمية في البرازيل والبرتغال، وهو ما فاجأ العديد من اللاعبين بسبب الحدة في النقاش.
وقام نيمار باستخدم عبارات سيئة وعنيفة تجاه بعض زملائه، وكان الشاب هوغو إيكيتيكي الأكثر تضررا من كلمات النجم البرازيلي.