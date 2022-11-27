ميسي بعد فوز الأرجنتين على المكسيك: نشعر براحة البال بعد عودة الأمور بين أيدينا من جديد

قال ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، إن الفريق خفف الضغط الواقع عليه بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم أمام السعودية، عندما تغلب على المكسيك، يوم السبت، وهو ما سيمكنه الآن من الدخول لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام بولندا وهو مرتاح البال.

وفازت الأرجنتين على المكسيك 2-صفر على استاد لوسيل بفضل هدفي ميسي وإنزو فرنانديز في الشوط الثاني ليتقدم الفائز إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة خلف بولندا.

وقال ميسي "إنه حمل ثقيل ألقيناه من على أكتافنا. نشعر براحة البال بعد أن عادت الأمور بين أيدينا من جديد".

وأعاق الضغط المكسيكي المتقدم هجوم الأرجنتين في الشوط الأول قبل أن يخفف هدف ميسي الرائع في الدقيقة الـ 64 من الضغط على فريقه، الذي كان سيودع البطولة إذا خسر.

وأضاف ميسي: "أعتقد أن الشوط الأول كان صعبا بسبب الموقف الذي كنا فيه وحاجتنا للفوز. لم نتمكن من إيجاد مساحة. لم نكن ننقل الكرة من جانب إلى آخر".

"لكن في الشوط الثاني بدأنا في فعل ما حضرنا لأجله. بدأنا في إيجاد مساحات بين الخطوط ثم غيّر الهدف من مجريات المباراة".

"كنا بحاجة إلى الفوز ولكن كان لا بد من لعب المباراة بهذه الطريقة. كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة".