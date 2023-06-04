تقرير: ميسي يوقع عقود انتقاله للهلال خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقود انتقاله لنادي الهلال السعودي خلال الـ48 ساعة المقبلة، عقب انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس السبت.

ورحل ميسي (35 عاما) عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وودع ميسي ناديه باريس سان جيرمان بالفعل، وتوقعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يعلن الهلال عن أغلى صفقة في التاريخ بضم بطل العالم بعد غد الثلاثاء.

بينما أكدت صحيفة "عكاظ" في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه "من المنتظر أن يوقع ميسي عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض".

وأكدت الصحيفة أنه "لم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن".