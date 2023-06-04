تقرير: ميسي يوقع عقود انتقاله للهلال خلال الـ48 ساعة المقبلة
كشفت تقارير صحفية سعودية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقود انتقاله لنادي الهلال السعودي خلال الـ48 ساعة المقبلة، عقب انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس السبت.
ورحل ميسي (35 عاما) عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.
وودع ميسي ناديه باريس سان جيرمان بالفعل، وتوقعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن يعلن الهلال عن أغلى صفقة في التاريخ بضم بطل العالم بعد غد الثلاثاء.
بينما أكدت صحيفة "عكاظ" في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه "من المنتظر أن يوقع ميسي عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض".
وأكدت الصحيفة أنه "لم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن".
وأوضحت الصحيفة أن "ميسي سيكمل مسيرته الرياضية في السعودية على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لفريق النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خصوصاً بعد اطلاع خورخي، والد ووكيل ميسي، على مقر السكن في الرياض تمهيداً لإقامة النجم الأرجنتيني في العاصمة السعودية".
وانتهت مساء أمس، منافسات بطولة الدوري الفرنسي، حيث أقيمت كافة مباريات الجولة الـ38.
وأكد سان جيرمان قبل صافرة البداية في مواجهة كليرمون أنه لن يجدد عقد ميسي بعد موسمين في النادي ليحظى بفرصة توديع المشجعين، لكن بعضهم وجه صيحات استهجان ضده.
وتسلم لاعبو سان جيرمان والجهاز الفني جائزة الدوري عقب المباراة لكن تعالت صيحات الاستهجان ضد المدرب كريستوف غالتييه الذي خاض مباراته الـ 50 وربما تكون الأخيرة مع الفريق.
وأحرز النجم الأرجنتيني 32 هدفا إضافة إلى 35 تمريرة حاسمة في 74 مباراة مع سان جيرمان، وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب محلية: الدوري (مرتين) وكأس السوبر الفرنسي.
وارتبط اسم قائد منتخب الأرجنتين في الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى الهلال السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي.
كما يبقى نادي برشلونة مرشحا لاستعادة ميسي مجددا بعد موسمين من رحيله مجانا في صيف 2021 بشرط إعادة هيكلة أموره المالية.
فيما اكتفى الهلال بالفوز بكأس ملك السعودية هذا الموسم بعد احتلال المركز الثالث بدوري المحترفين وخسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني، لكنه حقق نتائج بارزة في كأس العالم للأندية حين خسر النهائي 5-3 من ريال مدريد في فبراير الماضي.
ومن المنتظر أن يعين الهلال مدربا جديدا قبل خوض معسكر في النمسا الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد، وكان تيتي مدرب البرازيل السابق ولويس إنريكي مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق من المرشحين، بحسب وسائل إعلام محلية.