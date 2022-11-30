الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد المكسيك

انتفاضة السعودية

يسعى المنتخب السعودي للانتفاضة بعد الخسارة أمام بولندا بنتيجة 2-0 وهو ما يجعل كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في رحلة البحث عن فوز جديد يقود الأخضر للتأهل للمرة الأولى لثمن النهائي منذ نسخة 1994.

وقال هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب السعودي يملك جيلاً رائعاً من اللاعبين، موضحاً أنه بفضل دعم الجمهور لن يتكرر سيناريو الخروج المبكر.

وأكد أن هذه المواجهة تعد ثالث أهم مباراة يخوضها في مسيرته التدريبية بعد نهائي أمم أفريقيا 2012 ونهائي 2015 وقد توج بهما.

ومن المرجح أن يعتمد المنتخب السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي علي البليهي وعبد الإله العمري وسعود عبد الحميد وسلطان الغنام في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وسامي النجعي مع ثلاثي الهجوم صالح الشهري وسالم الدوسري وفراس البريكان.