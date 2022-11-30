الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد المكسيك
يخوض المنتخب السعودي مواجهة مصيرية أمام منافسه المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لوسيل" في ختام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم المقامة حاليًّا في قطر.
وتقام في التوقيت ذاته مواجهة أخرى من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي بولندا والمكسيك في الجولة ذاتها.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة السعودية ضد المكسيك.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب "لوسيل".
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وبي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس المفتوحة وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.
ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل
يحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على السعودية بنتيجة 2-0 والتعادل مع المكسيك دون أهداف.
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوزه على المكسيك بنتيجة 2-0 والخسارة أمام السعودية بنتيجة 1-2.
ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث بالرصيد ذاته بعد الخسارة أمام بولندا والفوز على الأرجنتين.
ويحتل منتخب المكسيك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بالخسارة أمام الأرجنتين والتعادل مع بولندا.
ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على المكسيك للتأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.
ويعني التعادل للسعودية الوصول إلى 4 نقاط وفي هذه الحالة يحتاج المنتخب السعودي لفوز بولندا على الأرجنتين ليضمن التأهل.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان 5 مرات تفوق خلالها المكسيك 4 مرات وتعادل مرة وحيدة.
وبدأت اللقاءات بفوز المكسيك بنتيجة 2-0 في كأس القارات عام 1995 ثم فاز منتخب المكسيك وديًّا عام 1995 بنتيجة 2-1.
وتجدد اللقاء في كأس القارات 1997 وفاز منتخب المكسيك بنتيجة 5-0 ثم تعادلا دون أهداف في تجربة ودية عام 1998.
وحقق منتخب المكسيك الفوز في آخر لقاء ضد السعودية بنتيجة 5-1 في كأس القارات عام 1999.
انتفاضة السعودية
يسعى المنتخب السعودي للانتفاضة بعد الخسارة أمام بولندا بنتيجة 2-0 وهو ما يجعل كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في رحلة البحث عن فوز جديد يقود الأخضر للتأهل للمرة الأولى لثمن النهائي منذ نسخة 1994.
وقال هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب السعودي يملك جيلاً رائعاً من اللاعبين، موضحاً أنه بفضل دعم الجمهور لن يتكرر سيناريو الخروج المبكر.
وأكد أن هذه المواجهة تعد ثالث أهم مباراة يخوضها في مسيرته التدريبية بعد نهائي أمم أفريقيا 2012 ونهائي 2015 وقد توج بهما.
ومن المرجح أن يعتمد المنتخب السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي علي البليهي وعبد الإله العمري وسعود عبد الحميد وسلطان الغنام في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وسامي النجعي مع ثلاثي الهجوم صالح الشهري وسالم الدوسري وفراس البريكان.
أسلحة المكسيك
يتطلع المنتخب المكسيكي أيضًا لحسم الفوز والوصول إلى 4 نقاط والصعود في حال فوز الأرجنتين على بولندا وتفوق المكسيك بفارق الأهداف أو في حال فوز بولندا.
وقال الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن موقف فريقه صعب للغاية ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز وانتظار نتيجة لقاء الأرجنتين.
وأشار إلى أن المنتخب المكسيكي سيواجه مهمة صعبة خاصة أن الجماهير السعودية ستؤازر فريقه بشكل قوي ومميز وهي نقطة قوة للمنتخب السعودي.
ويعتمد منتخب المكسيك على تشكيلة تضم حارس المرمى جيريمو أوتشوا وأمامه الثلاثي نيستور أراوخو وهيكتور مورينو وسيزار مونتيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط هيكتور هيريرا وبجواره لويس شافيز وإيريك غوتيريز وعلى الأطراف كيفن ألفاريز وخيسوس غالاردو مع ثنائي الهجوم هيرفنغ لوزانو وأليكسيس فيغا.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون حاسمة ومصيرية بلا شك بالنسبة للمنتخبين وهو ما يشعل الأجواء.
وأوضح أن المنتخب السعودي بحاجة للتركيز في استغلال الفرص التي تسنح له وعدم ترك أي مساحات لقبول أهداف.
وأكد أن المنتخب المكسيكي لديه الرغبة في حصد الفوز أيضًا ويملك حارسًا مميزًا وهو ما يجعل لاعبي الأخضر بحاجة للتركيز في المحاولات على المرمى.