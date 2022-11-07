قرعة دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح لديه فرصة أخرى للثأر

وأسدل الستار على دور المجموعات بنهاية الجولة السادسة، الأربعاء الماضي، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16.

ولفتت مواجهة ليفربول مع ريال مدريد الأنظار بشكل كبير، حيث تعتبر إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس وشهد تتويج النادي الإسباني باللقب الـ14.

وكان المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، قد أثار الجدل قبل نهائي الموسم الماضي حينما غرد عبر تويتر أن ناديه لديه ثأر يرغب في تسويته مع ريال مدريد بعدما خسر الفريق الإنجليزي نهائي عام 2018 في كييف.

غير أن نتيجة نهائي العام الماضي لم تكن على رغبة محمد صلاح رغم أن ليفربول قدم مباراة كبيرة إلا أنه خسر في النهاية مرة أخرى بهدف فينيسيوس جونيور بعد تمريرة ممتازة من فيدي فالفيردي.

ومنحت قرعة اليوم فرصة جديدة لمحمد صلاح ورفاقه من أجل الثأر لهزيمتي النهائيين السابقين، رغم أن ليفربول لا يمر بأفضل حالاته على المستوى المحلي هذا الموسم، كما تأهل إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة خلف نابولي.

وقال إيميلو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، إن "المباراة قوية للغاية بين بطل الموسم الماضي ووصيفه، وإن المباراة سوف تلعب على تفاصيل صغيرة".