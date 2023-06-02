غوارديولا: مانشستر يونايتد فريق مختلف تمامًا ويمتلكون مدربا استثنائيا

تحدث بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مواجهة مانشستر يونايتد، غدا السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا فى المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الجمعة: "إنها المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لذا لا شيء آخر، سيكون من الجيد لنا إذا كان علينا التفكير فيما يتعين علينا القيام به للفوز بمباراة واحدة، لا شيء سيتغير".

وأضاف: "لتحليل قوة خصومنا ونقاط الضعف لديهم، إنها مباراة كرة قدم، لا يمكننا التحكم فيما يحدث في الخارج".