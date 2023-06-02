غوارديولا: مانشستر يونايتد فريق مختلف تمامًا ويمتلكون مدربا استثنائيا
تحدث بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مواجهة مانشستر يونايتد، غدا السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال غوارديولا فى المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الجمعة: "إنها المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لذا لا شيء آخر، سيكون من الجيد لنا إذا كان علينا التفكير فيما يتعين علينا القيام به للفوز بمباراة واحدة، لا شيء سيتغير".
وأضاف: "لتحليل قوة خصومنا ونقاط الضعف لديهم، إنها مباراة كرة قدم، لا يمكننا التحكم فيما يحدث في الخارج".
وتابع: "النهائي هو شيء خاص، ولكن ضد اليونايتد في آخر أربعة أو خمسة أو ستة أشهر هو فريق مختلف تمامًا، الآن لدي شعور منذ بداية الموسم أنهم مختلفون وقد تحسنوا".
وعن البرازيلي كاسيميرو، أشار: "لا أعرفه شخصيًا، لكن عندما كان في مدريد كانت لدي معلومات عن مدى احترافه، كنت مقتنعًا بأنه لن يأتي إلى هنا لقضاء العطلات في السنوات الأخيرة من حياته المهنية".
وعن مواجهة تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أوضح: "إنه يمثل مهنتنا بأفضل طريقة ممكنة، لا أستطيع أن أقول إننا أصدقاء، لسنا على اتصال كثيرًا، لكنني أعتقد أن اليونايتد لديه مدرب استثنائي لسنوات عديدة".
يذكر أن مانشستر يونايتد قد أنهى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي باحتلال المركز الثالث برصيد 75 نقطة خلف آرسنال صاحب المركز الثاني والبطل مانشستر سيتي.
ونجح مانشستر يونايتد في بلوغ النهائي بعد انتصار صعب على برايتون بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
بينما وصل السيتي للنهائي بعد الفوز على شيفيلد بثلاثية في "ويمبلي".