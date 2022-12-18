صحف رياضية: "نهائي بين الرقم 10".. "موعد مع التاريخ".. و"مودريتش يغادر المونديال ببرونزية"

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وكتبت "نهائي النجمة الثالثة".الصحيفة اهتمت بفوز منتخب كرواتيا على المغرب 2-1 واحتلال المركز الثالث، وكتبت "برونزية لا تنسى تكريما لمودريتش".كما اهتمت الصحيفة بكأس العالم للأندية، وكتبت "غضب ضد كأس العالم للأندية"..ركزت الصحيفة على مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وكتبت "موعد مع التاريخ".الصحيفة اهتمت باحتلال كرواتيا المركز الثالث بعد الفوز على المغرب 2-1 في مباراة الترتيب، وكتبت "ينتصر مودريتش في النهائي الصغير وتنهي كرواتيا بميدالية".كما اهتمت ببرشلونة وبديل ليفاندوفسكي، وكتبت "يخضع تشافي لامتحان ليقرر من يكون بديل ليفاندوفسكي"..ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وكتبت "نهائي بين الرقم 10".الصحيفة اهتمت بفوز كرواتيا على المغرب 2-1 واحتلال المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، وكتبت "برونزية لمودريتش الذي أكد أنه لن يغادر منتخب كرواتيا"..ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وكتبت "سيكون هناك ملك واحد".كما تحدثت عن تصريحات فالدانو بشأن نجمي النهائي مبابي وميسي، وكتبت "فالدانو: مبابي فضيحة عدائية لميسي".الصحيفة اهتمت بفوز كرواتيا على المغرب 2-1 واحتلال المركز الثالث، وكتبت "مودريتش يغادر كأس العالم ببرونزية".كما اهتمت برفض كريم بنزيما وزين الدين زيدان السفر لمشاهدة نهائي المونديال، وكتبت "بنزيما وزيدان لن يسافرا للدوحة من أجل النهائي"..ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وصراع النجمين ليونيل ميسي وكيليان مبابي من أجل دخول التاريخ، وكتبت "من أجل الخلود"..ركزت الصحيفة على مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 وكتبت "فرنسا ضد الأرجنتين: نهائي أسطوري"، و"ميسي على بعد خطوة من مارادونا.. ومبابي على خطى بيليه"، و"نهائي العالم".