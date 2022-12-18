صحف رياضية: "نهائي بين الرقم 10".. "موعد مع التاريخ".. و"مودريتش يغادر المونديال ببرونزية"

ركزت الصحيفة على مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وكتبت "موعد مع التاريخ".

الصحيفة اهتمت باحتلال كرواتيا المركز الثالث بعد الفوز على المغرب 2-1 في مباراة الترتيب، وكتبت "ينتصر مودريتش في النهائي الصغير وتنهي كرواتيا بميدالية".

كما اهتمت ببرشلونة وبديل ليفاندوفسكي، وكتبت "يخضع تشافي لامتحان ليقرر من يكون بديل ليفاندوفسكي".