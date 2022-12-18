منافسة خاصة بين ميسي ومبابي في نهائي مونديال 2022
منافسة خاصة بين ميسي ومبابي في نهائي مونديال 2022
كرة عالمية

صحف رياضية: "نهائي بين الرقم 10".. "موعد مع التاريخ".. و"مودريتش يغادر المونديال ببرونزية"

نهائي كأس العالم 2022 شكل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: نهائي النجمة الثالثة

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، وكتبت "نهائي النجمة الثالثة".

الصحيفة اهتمت بفوز منتخب كرواتيا على المغرب 2-1 واحتلال المركز الثالث، وكتبت "برونزية لا تنسى تكريما لمودريتش".

كما اهتمت الصحيفة بكأس العالم للأندية، وكتبت "غضب ضد كأس العالم للأندية".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: موعد مع التاريخ

ركزت الصحيفة على مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وكتبت "موعد مع التاريخ".

الصحيفة اهتمت باحتلال كرواتيا المركز الثالث بعد الفوز على المغرب 2-1 في مباراة الترتيب، وكتبت "ينتصر مودريتش في النهائي الصغير وتنهي كرواتيا بميدالية".

كما اهتمت ببرشلونة وبديل ليفاندوفسكي، وكتبت "يخضع تشافي لامتحان ليقرر من يكون بديل ليفاندوفسكي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: "نهائي بين الرقم 10"

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وكتبت "نهائي بين الرقم 10".

الصحيفة اهتمت بفوز كرواتيا على المغرب 2-1 واحتلال المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، وكتبت "برونزية لمودريتش الذي أكد أنه لن يغادر منتخب كرواتيا".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: مودريتش يغادر كأس العالم ببرونزية

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين، وكتبت "سيكون هناك ملك واحد".

كما تحدثت عن تصريحات فالدانو بشأن نجمي النهائي مبابي وميسي، وكتبت "فالدانو: مبابي فضيحة عدائية لميسي".

الصحيفة اهتمت بفوز كرواتيا على المغرب 2-1 واحتلال المركز الثالث، وكتبت "مودريتش يغادر كأس العالم ببرونزية".

كما اهتمت برفض كريم بنزيما وزين الدين زيدان السفر لمشاهدة نهائي المونديال، وكتبت "بنزيما وزيدان لن يسافرا للدوحة من أجل النهائي".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ليكيب: "من أجل الخلود"

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وصراع النجمين ليونيل ميسي وكيليان مبابي من أجل دخول التاريخ، وكتبت "من أجل الخلود".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديللو سبورت: ميسي على بعد خطوة من مارادونا

ركزت الصحيفة على مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 وكتبت "فرنسا ضد الأرجنتين: نهائي أسطوري"، و"ميسي على بعد خطوة من مارادونا.. ومبابي على خطى بيليه"، و"نهائي العالم".

غلاف صحيفة لاغازيتا
غلاف صحيفة لاغازيتا
كأس العالم 2022

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