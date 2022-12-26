جورجينا رودريغيز تهدي كريستيانو رونالدو سيارة ثمينة بمناسبة الكريسماس (فيديو)

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، ومع ذلك لم يتزوجا رغم إنجابهما ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.

وأصبح رونالدو لاعبًا حرًا بمجرد فسخ عقده من قِبل مانشستر يونايتد، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.

وارتبط رونالدو بأكثر من نادِ، ولكن كان أقربهم حاليا النصر السعودي، حيث تشير التقارير الصحفية المختلفة إلى أن الدون بات قريبًا للانضمام إليهم.

وخاض النجم البرتغالي، 51 مباراة مع منتخب بلاده ومانشستر يونايتد خلال العام الحالي، سجل 16 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ولم ينجح في تحقيق أي لقب.