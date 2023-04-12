غوارديولا: مانشستر سيتي لن يلجأ للراحة في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ

وقطع سيتي خطوة كبيرة نحو الدور قبل النهائي بعد الفوز 3-صفر على ضيفه الألماني.

ورفع إرلينغ هالاند رصيده إلى 45 هدفا مع سيتي بجميع المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب في الدوري الإنجليزي في موسم واحد.

وافتتح رودري التسجيل في الشوط الأول بتسديدة رائعة بعيدة المدى، قبل أن يعزز برناردو سيلفا من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس.

ورغم ذلك شدد غوارديولا على أن سيتي لن يركن للراحة عندما يحل ضيفا على فريقه السابق في ميونخ، الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني: "يجب أن تقدم أداء قويا في مباراتين لإخراج هذه الفرق القوية وليس في مباراة واحدة".

واتفق توماس توخيل مدرب بايرن مع نظيره الإسباني.

وأضاف المدرب الألماني الذي قاد تشيلسي إلى لقب دوري الأبطال على حساب سيتي في 2021: "كرة القدم هي كرة القدم، مباراة على أرضنا في ألمانيا هي مباراة في ألمانيا، والأمر لم ينته حتى نهاية المواجهتين".

وتدخل الحارسان في الشوط الثاني لإنقاذ فريقيهما من عدة فرص.

وتابع غوارديولا: "بايرن كان أفضل في فترة من المباراة. عدلنا بعض الأمور في الشوط الثاني وفي الجزء الأخير من المباراة، كنا الأفضل في الدقائق الأخيرة وأحرزنا ثلاثة أهداف رائعة وأتيحت لنا العديد من الفرص".

"نعم إنها نتيجة مذهلة، لكني أدرك ما الذي تعنيه مباراة الإياب في أليانز أرينا (ملعب بايرن)، لعبت هناك كثيرا، ثلاثة أعوام (كمدرب لبايرن)، وأعلم مدى استثنائية هذا الفريق في أوروبا".